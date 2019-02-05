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«Пущу на колбасу»: почему учителя «звереют», а выпускники-педагоги бегут из школ

Cегодня, 11:02 242 6 Автор: prokazan.ru
Решили взглянуть на школьные конфликты с другой стороны

На этой неделе в Казани разгорелся очередной школьный скандал. В Интернете появилась запись «орущей учительницы» 143 школы. Преподаватель кричит и унижает ученицу, которая плохо написала пробный ЕГЭ по математике. Фраза преподавателя, угрожавшего «пустить ребенка на колбасу» разошлась по СМИ и соцсетям. По словам родителей, проблема с этим педагогом – давняя.

Напомним, в конце прошлого года в Бугульме школьник написал на доске нецензурное слово, и преподаватель пригрозила «подключить кое-кого», чтобы ему «морду намыли и калекой оставили». А в январе преподаватели челнинской школы отказались пускать ученика, в школьную столовую, потому что «на него не накрыли». Препирательства в дверях другие ученики сняли на телефон и выложили в Сеть.

Все ополчились на учителей, но каково самим педагогам? ProKazan.ru решил выяснить, почему молодые специалисты идут в школу с огнем в глазах, а спустя некоторое время бегут оттуда, не оглядываясь. Мы пообщались с тремя выпускниками казанских педагогических факультетов, которые мечтали работать в школе, но в итоге построили карьеру по-другому.

Максим Прохоров
музыкант
– Я певец и музыкант, но по профессии и призванию – учитель иностранных языков. После окончания университета я уехал на повышение квалификации в педагогический вуз Китая. Вернувшись, устроился преподавателем китайского в одну школу. Отработал некоторое время, и меня устроили преподавателем в один престижный университет, рассказали про государственные надбавки молодым учителям и прочие никак не относящиеся к реальности льготы. Я редко плачу, но когда мне начислили первую зарплату – 0.25 ставки, к горлу подкатил такой ком, что я ничего не смог сказать бухгалтеру. Вышел с этой суммой в парк около университета, спрятался от лишних глаз и расплакался. Потом позвонил другу, зашли с ним в кафе, потратили месяц моих трудов на небольшой ужин и отметили возвращение в реальность. В школе уж я и того меньше получал 15 лет назад, но там и таких ожиданий не было. Как оказалось, никакие дотации и надбавки молодым учителям не доходят. Чтобы получать по нынешним меркам среднюю зарплату, нужно полжизни отработать в школе, при этом иметь ученое звание. Решение о распределении дотаций принимается руководством самих школ и университетов совсем не в пользу новеньких. А что касается конфликтов между учениками и учителями, они чаще всего происходят, с одной стороны, из-за неадекватности и невоспитанности учеников и их родителей, с другой – некомпетентности учителя. Хороший учитель влюбляет в себя и в предмет, обязательно уважителен ко всем. Если ребенок не понимает и не хочет понимать предмет, то это прежде всего вина учителя. Старые, засидевшиеся на своих местах учителя слишком самоуверенны и далеки от проблем и увлечений молодежи. Когда существует такой большой мост между поколениями, возникает взаимная ненависть.

Виктория Протасова
дизайнер
– На практику от университета нас направили в детскую художественную школу к дошколятам. С милыми и забавными детишками 5–6 лет, которые хотят и любят рисовать, проблем, конечно, не было. А уже после защиты диплома я решила пойти в родную школу, чтобы узнать, нужен ли им учитель рисования, хотя бы в помощь имеющемуся. Чисто для получения опыта, понимая, что платить толком не будут. Но посмотрев на школьников разных возрастов, с которыми мне бы пришлось работать, я поняла, что затея моя не такая уж и хорошая. Современные дети – агрессивные (не все, конечно), наглые. Кому-то нравится ИЗО, кому-то – нет. И те, кому этот предмет не интересен, будут просто сводить меня с ума на уроках. Вот я и решила поберечь свои нервы.

Анастасия Дюпина
репетитор по математике
– По образованию я учитель математики и английского языка, но сейчас учусь в магистратуре. В школу не иду, поскольку останусь в университете. Я занимаюсь наукой, есть хорошие перспективы. А школа, на мой взгляд, тормозит развитие, учителя вместо обучения занимаются всякой бумажной ерундой.

Что говорят в Министерстве образования РТ
– Плановый выпуск по педагогическим специальностям в 2018 году – 2726 человек, из них в школы пошли работать более 800 человек, – поделились статистикой в пресс-службе Минобра РТ.

Куда идут работать люди с педагогическим образованием?

Сфера продаж, административный персонал, управление персоналом, СМИ. Только 15% соискателей, отметивших в резюме педагогическое образование, ищут работу в педагогике. Это данные по резюме за последний год.

Елана Таращук
руководитель пресс-службы сервиса по поиску работы hh.ru
– Далеко не все выпускники по окончании обучения готовы работать по выбранной когда-то специальности. Примерно каждый четвертый категорически не хочет работать в выбранном направлении. При этом количество тех, кто с восторгом представляет себе будущую работу, к четвертому курсу уменьшается более чем вдвое (с 44% до 20%). Тут особенно сложно тем, кто получает профессию, связанную с работой с людьми: это самый тяжелый труд, когда постоянно приходится общаться, например, с пациентами, детьми, клиентами. Не всем это подходит.

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комментарии

Горожанин
1
08 февраля 2019
11:06
Нормально всё,это время такое , которое создали политнеудачники.
Ф1
0
08 февраля 2019
11:20
Дети сейчас наглые и избалованные. А ума мало.
Горожанин
1
08 февраля 2019
11:37
не мало а ума ваще нет. только смартфоны айфоны соц сети
В ответ на комментарий пользователя
Дети сейчас наглые и избалованные. А ума мало.
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Димас люблю пивас
0
08 февраля 2019
11:59
От того, что учитель похлопает ученика по попке, от того не убудет! Указкой по лбу менее приятно, но будем помнить, те, кого в школе пороли, достигли в жизни большего, чем нынешние козлята, провоцирующие училок на конфликт, а потом закладывающие их в интернете!
Горожанин
0
08 февраля 2019
12:17
Ответ здесь только один - нашему государству не нужны ни педагоги , ни ученики . Это как с домами в центре Казани . Сперва доводят их до полной деградации и саморазрушения , а потом на их месте появляется что то новое . Чего на этой земле и этом месте отродясь не было .
Горожанин
0
08 февраля 2019
12:25
Я тоже считаю,что наши дети специально провоцируют учителей,и снимают их на камеру.Да,учитель на все это не имеет права,но если изводить день изо дня,видимо нервы сдают,а современные дети в чем,в чем,а в этом успешны.И раньше бывало всякое, но телефонов снимать не было,жаловаться было позорно.Да и не верю,что вот так просто,без причины учитель обзовет или ударит.Хотя,конечно,никакая причина его не оправдывает,да и учителя сейчас,если честно, не те...И все же-всегда ли правы наши дети?

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