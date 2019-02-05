«Пущу на колбасу»: почему учителя «звереют», а выпускники-педагоги бегут из школ

На этой неделе в Казани разгорелся очередной школьный скандал. В Интернете появилась запись «орущей учительницы» 143 школы. Преподаватель кричит и унижает ученицу, которая плохо написала пробный ЕГЭ по математике. Фраза преподавателя, угрожавшего «пустить ребенка на колбасу» разошлась по СМИ и соцсетям. По словам родителей, проблема с этим педагогом – давняя.

Напомним, в конце прошлого года в Бугульме школьник написал на доске нецензурное слово, и преподаватель пригрозила «подключить кое-кого», чтобы ему «морду намыли и калекой оставили». А в январе преподаватели челнинской школы отказались пускать ученика, в школьную столовую, потому что «на него не накрыли». Препирательства в дверях другие ученики сняли на телефон и выложили в Сеть.

Все ополчились на учителей, но каково самим педагогам? ProKazan.ru решил выяснить, почему молодые специалисты идут в школу с огнем в глазах, а спустя некоторое время бегут оттуда, не оглядываясь. Мы пообщались с тремя выпускниками казанских педагогических факультетов, которые мечтали работать в школе, но в итоге построили карьеру по-другому.

Максим Прохоров музыкант – Я певец и музыкант, но по профессии и призванию – учитель иностранных языков. После окончания университета я уехал на повышение квалификации в педагогический вуз Китая. Вернувшись, устроился преподавателем китайского в одну школу. Отработал некоторое время, и меня устроили преподавателем в один престижный университет, рассказали про государственные надбавки молодым учителям и прочие никак не относящиеся к реальности льготы. Я редко плачу, но когда мне начислили первую зарплату – 0.25 ставки, к горлу подкатил такой ком, что я ничего не смог сказать бухгалтеру. Вышел с этой суммой в парк около университета, спрятался от лишних глаз и расплакался. Потом позвонил другу, зашли с ним в кафе, потратили месяц моих трудов на небольшой ужин и отметили возвращение в реальность. В школе уж я и того меньше получал 15 лет назад, но там и таких ожиданий не было. Как оказалось, никакие дотации и надбавки молодым учителям не доходят. Чтобы получать по нынешним меркам среднюю зарплату, нужно полжизни отработать в школе, при этом иметь ученое звание. Решение о распределении дотаций принимается руководством самих школ и университетов совсем не в пользу новеньких. А что касается конфликтов между учениками и учителями, они чаще всего происходят, с одной стороны, из-за неадекватности и невоспитанности учеников и их родителей, с другой – некомпетентности учителя. Хороший учитель влюбляет в себя и в предмет, обязательно уважителен ко всем. Если ребенок не понимает и не хочет понимать предмет, то это прежде всего вина учителя. Старые, засидевшиеся на своих местах учителя слишком самоуверенны и далеки от проблем и увлечений молодежи. Когда существует такой большой мост между поколениями, возникает взаимная ненависть.

Виктория Протасова дизайнер – На практику от университета нас направили в детскую художественную школу к дошколятам. С милыми и забавными детишками 5–6 лет, которые хотят и любят рисовать, проблем, конечно, не было. А уже после защиты диплома я решила пойти в родную школу, чтобы узнать, нужен ли им учитель рисования, хотя бы в помощь имеющемуся. Чисто для получения опыта, понимая, что платить толком не будут. Но посмотрев на школьников разных возрастов, с которыми мне бы пришлось работать, я поняла, что затея моя не такая уж и хорошая. Современные дети – агрессивные (не все, конечно), наглые. Кому-то нравится ИЗО, кому-то – нет. И те, кому этот предмет не интересен, будут просто сводить меня с ума на уроках. Вот я и решила поберечь свои нервы.

Анастасия Дюпина репетитор по математике – По образованию я учитель математики и английского языка, но сейчас учусь в магистратуре. В школу не иду, поскольку останусь в университете. Я занимаюсь наукой, есть хорошие перспективы. А школа, на мой взгляд, тормозит развитие, учителя вместо обучения занимаются всякой бумажной ерундой.

Что говорят в Министерстве образования РТ

– Плановый выпуск по педагогическим специальностям в 2018 году – 2726 человек, из них в школы пошли работать более 800 человек, – поделились статистикой в пресс-службе Минобра РТ.

Куда идут работать люди с педагогическим образованием?

Сфера продаж, административный персонал, управление персоналом, СМИ. Только 15% соискателей, отметивших в резюме педагогическое образование, ищут работу в педагогике. Это данные по резюме за последний год.