В Казани построят новое общежитие для студентов

В Казани на пересечении проспекта Амирхана и улицы Чуйкова построят новое общежитие для студентов КГМУ, сообщил на пресс-конференции ректор Казанского государственного медицинского университета Алексей Созинов.

- Мы не скрываем, что у нас дефицит с местами в общежитиях. Поэтому мы сейчас строим общежитие на углу , которое позволит снизить это напряжение. Новое общежитие будет рассчитано на 420 мест. Потребность сейчас оценивается где-то в 500 — 600 мест, - рассказал ректор.

Общежитие будет построено к концу этого года.