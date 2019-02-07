Из центра Казани могут убрать грузовые железнодорожные пути и порт

Президент Татарстана Рустам Минниханов накануне на заседании комиссии поддержал перенос грузовых железнодорожных путей и грузового порта из центра Казани, сообщает пресс-служба правительства РТ.
- Участки, которые заняты сегодня этими производственными площадками, имеют серьезную инвестиционную привлекательность,— заявил он.
Для решение этого вопроса он предложил провести "совместное совещание со специалистами, в том числе с представителями РЖД".
Ранее сообщалось, что около Речного порта собираются начать строить жилые дома высотой до 20 этажей.
комментарии
Да уж, не писал неделю, а тут "вы часто комментируете", ждите 50 секунд, жмёшь, а они минуту предлагают ...
Про ЦЕНТР вы загнули, Меховщиков и Магистральная, как вариант Тукая и Техническая ..
Да уж, не писал неделю, а тут "вы часто комментируете", ждите 50 секунд, жмёшь, а они минуту предлагают ...