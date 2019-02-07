Из центра Казани могут убрать грузовые железнодорожные пути и порт

Президент Татарстана Рустам Минниханов накануне на заседании комиссии поддержал перенос грузовых железнодорожных путей и грузового порта из центра Казани, сообщает пресс-служба правительства РТ.

- Участки, которые заняты сегодня этими производственными площадками, имеют серьезную инвестиционную привлекательность,— заявил он.

Для решение этого вопроса он предложил провести "совместное совещание со специалистами, в том числе с представителями РЖД".

Ранее сообщалось, что около Речного порта собираются начать строить жилые дома высотой до 20 этажей.