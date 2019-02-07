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архив ProKazan.ru

Из центра Казани могут убрать грузовые железнодорожные пути и порт

Cегодня, 09:18 112 6 Автор: prokazan.ru
Минниханов поддержал

Президент Татарстана Рустам Минниханов накануне на заседании комиссии поддержал перенос грузовых железнодорожных путей и грузового порта из центра Казани, сообщает пресс-служба правительства РТ.

- Участки, которые заняты сегодня этими производственными площадками, имеют серьезную инвестиционную привлекательность,— заявил он. 

Для решение этого вопроса он предложил провести "совместное совещание со специалистами, в том числе с представителями РЖД".

Ранее сообщалось, что около Речного порта собираются начать строить жилые дома высотой до 20 этажей.

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комментарии

Горожанин
0
08 февраля 2019
09:20
За что так местные правители Казань ненавидят ?
Горожан
0
08 февраля 2019
09:28
Многоимущих и их детей гораздо больше, чем места вдоль Волги, увы, а все остальное здесь ни при чем.
Горожан
1
08 февраля 2019
09:29
И что это за дурацкое - комментируете очень часто подождите... Я только раз послала комментарий
Кэп Ощевидность
40
08 февраля 2019
09:33
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин
2
08 февраля 2019
09:34
в принципе хорошая идея... в таком красивом месте на берегу Волги люди должны жить а не песок на баржи грузить, тем более что грузы ведь туда еще и доставить нужно и увезти оттуда, а это огромный трафик грузовых машин через самый центр города- всем же лучше будет если на дорогах меньше камазов будет...
Кэп Ощевидность
1
08 февраля 2019
09:35
Видимо, IP у кого то похожий ;)))
Да уж, не писал неделю, а тут "вы часто комментируете", ждите 50 секунд, жмёшь, а они минуту предлагают ...
В ответ на комментарий пользователя
И что это за дурацкое - комментируете очень часто подождите... Я только раз послала комментарий
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Горожанин
1
08 февраля 2019
09:45
Предсказуемо, как всегда. Аффилированные с горшком и мэром строительные компании вырубят зелень, снесут порт и застроят лакомый кусок двадцатиэтажками.
Кэп Ощевидность
0
08 февраля 2019
09:46
"огромный трафик грузовых машин через самый центр города"

Про ЦЕНТР вы загнули, Меховщиков и Магистральная, как вариант Тукая и Техническая ..
В ответ на комментарий пользователя
в принципе хорошая идея... в таком красивом месте на берегу Волги люди должны жить а не песок на баржи грузить, тем более что грузы ведь туда еще и доставить нужно и увезти оттуда, а это огромный трафик грузовых машин через самый центр города- всем же лучше будет если на дорогах меньше камазов будет...
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Ага
0
08 февраля 2019
09:48
Предлагают - соглашайся, не будь лохом как герцог
В ответ на комментарий пользователя
Видимо, IP у кого то похожий ;)))
Да уж, не писал неделю, а тут "вы часто комментируете", ждите 50 секунд, жмёшь, а они минуту предлагают ...
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