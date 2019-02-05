Сын активистки против татарского языка прокомментировал снятое им интимное видео

В Казани накануне в ходе рассмотрения уголовного дела активистки Ольги Зиятдиновой, выступавшей против обязательного изучения татарского языка в школах, в суде выступил ее сын, снявший интимное видео с участием родителей. Об этом сообщает Idel.Реалии со ссылкой на адвоката Михаила Клюшкина.

- Сын рассказал, что услышал шум, зашел в комнату родителей и увидел мать и отца. Он включил камеру, чтобы снять происходящее и впоследствии показать им, что так себя вести нельзя. Мальчик сказал, что никто его не просил снимать видео и не втягивал в это, - сообщил ребенок.

Его мать во время допроса сына вывели, что она не могла оказывать на него давление.

Напомним, женщину обвиняют по статьям "насильственные действия сексуального характера", "развратные действия" и "вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления".

8 февраля прошлого года на нее было возбуждено уголовное дело по "экстремистской" статье 282 УК "Возбуждение ненависти либо вражды". В конце октября в соцсетях появился скриншот переписки, на котором видно, что с аккаунта "Ольга Гавриленко" нецензурно оскорбляли татарскую нацию.

После изъятия у нее дома и проверки компрометирующего видео, где следователи обнаружили видеозаписи интимных сцен с участием подозреваемой и ее мужа в присутствии несовершеннолетнего сына, на женщину было возбуждено дело.

Несколько недель назад стало известно о закрытии одного из уголовных дел, которое было возбуждено из-за скриншота переписки.