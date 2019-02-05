Верховный суд РФ признал недействительной схему по мусоросжигательному заводу

Верховный суд России признал территориальную схему республики по обращению с отходами недействующей в части строительства мусоросжигательный завода, перед этим Кабмин Татарстана подал жалобу по поводу решения Верховного суда РТ.

Ранее стало известно, что власти Татарстана готовят новую территориальную схему, предполагающую строительство мусоросжигательного завода в Казани. Она будет представлена в этом году. Предложения и замечания принимаются до 18 февраля в письменном виде в канцелярии министерства, а также по электронной почте terrshema@tatar.ru. Сейчас проект территориальной схемы размещен на официальном сайте Минстроя РТ в разделе "Жилищно-коммунальное хозяйство" — "Обращение с отходами".

Напомним, мусоросжигательный завод начнут строить, предварительно, летом следующего года. Сейчас проектная документация завода направлена на Государственную экологическую экспертизу, ранее были получены два заключения общественных экологических экспертиз.

Отсортированные отходы на завод будут поступать из Казани, левобережной части Зеленодольского района и Зеленодольска. Стоимость проекта составляет 28 млрд рублей, его окупаемость - 13–15 лет.