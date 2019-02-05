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архив ProKazan.ru

Верховный суд РФ признал недействительной схему по мусоросжигательному заводу

Cегодня, 16:28 336 10 Автор: prokazan.ru

Верховный суд России признал территориальную схему республики по обращению с отходами недействующей в части строительства мусоросжигательный завода, перед этим Кабмин Татарстана подал жалобу по поводу решения Верховного суда РТ.

Ранее стало известно, что власти Татарстана готовят новую территориальную схему, предполагающую строительство мусоросжигательного завода в Казани. Она будет представлена в этом году. Предложения и замечания принимаются до 18 февраля в письменном виде в канцелярии министерства, а также по электронной почте terrshema@tatar.ru. Сейчас проект территориальной схемы размещен на официальном сайте Минстроя РТ в разделе "Жилищно-коммунальное хозяйство" — "Обращение с отходами".

Напомним, мусоросжигательный завод начнут строить, предварительно, летом следующего года. Сейчас проектная документация завода направлена на Государственную экологическую экспертизу, ранее были получены два заключения общественных экологических экспертиз.

Отсортированные отходы на завод будут поступать из Казани, левобережной части Зеленодольского района и Зеленодольска. Стоимость проекта составляет 28 млрд рублей, его окупаемость - 13–15 лет.

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комментарии

Горожанин
2
06 февраля 2019
16:47
Нужно строить в центре города, как у капиталистов. Лучшее место это на месте снесенного Комбината Здоровья.
Горожанин
0
06 февраля 2019
16:57
Вот кто начал там строить уже дорогу, вроде бетонную, пусть благодарят свою мохнатую ручку.
Горожанин
1
06 февраля 2019
17:04
Вы что там же лучианно расположиться на месте комбината. Это интересы уже сами знаете кого. а вот почему бы не перенести завод подальше от населенных пунктов. где нибудь в лесу
Горожанин
0
06 февраля 2019
17:05
электронной почте terrshema@tatar.ru - это недостоверный канал связи, он удостоверенного отчета не дает, что сообщение отправлено и принято, в суде недействительно. Пишите письменно под печать и роспись о приеме.
Горожанин
3
06 февраля 2019
17:08
Зачем строить дорогостоящий завод на еще более дорогостоящей земле? Хотите раздутия счетов?
В ответ на комментарий пользователя
Нужно строить в центре города, как у капиталистов. Лучшее место это на месте снесенного Комбината Здоровья.
Развернуть
Горожанин
2
06 февраля 2019
17:09
Выбрали же нормальное место, нет, блин, хотим другое теперь. Всем не угодишь!
Горожанин
1
06 февраля 2019
17:16
Кажется, большинство за бровые, там и дачи высокопоставленных на заглядение, и завод тут же высокотехнологичный, туризм попрет не по детски, только успевай подсекай.
В ответ на комментарий пользователя
Выбрали же нормальное место, нет, блин, хотим другое теперь. Всем не угодишь!
Развернуть
Горожанин
0
06 февраля 2019
17:51
Зачем в лесу то? Это же придется во время строительства сносить деревья.
В ответ на комментарий пользователя
Вы что там же лучианно расположиться на месте комбината. Это интересы уже сами знаете кого. а вот почему бы не перенести завод подальше от населенных пунктов. где нибудь в лесу
Развернуть
Горожанин
0
06 февраля 2019
17:53
Вы выбирали то?
В ответ на комментарий пользователя
Выбрали же нормальное место, нет, блин, хотим другое теперь. Всем не угодишь!
Развернуть
Горожанин
1
06 февраля 2019
17:54
я так понимаю место могут поменять? Скорее всего учтут недовольство жителей Осиново
В ответ на комментарий пользователя
Выбрали же нормальное место, нет, блин, хотим другое теперь. Всем не угодишь!
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