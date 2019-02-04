«Плачу 2 ипотеки, живу в »курятнике": аварийщики о том, как живут на 6 кв.м.

ProKazan.ru побывал в гостях у зеленодольцев, чьи дома были признаны аварийными еще в 2011 году. Но в течение нескольких лет жильцы этого не знали, более того, свободно продавали и покупали квартиры в зданиях, подлежащих сносу. Сейчас их вынуждают переселиться в крошечные квартиры-студии.

- Я купила квартиру по ипотеке 4 декабря 2013 года, в январе переехала и лишь весной 2014-го узнала, что дом аварийный и будет снесен, - рассказывает свою историю Ольга Семенова. - Как в Регпалате могли оформить сделку купли-продажи, они же не имели на это права!

В 2017 году городские власти начали рассылать "письма счастья" о расселении аварийных домов. И это при том, что износ некоторых зданий не достиг критического порога.

- Я держалась до последнего, но в конце-концов не выдержала, - продолжает Ольга Семенова. - Во всем доме остались только вдвоем с соседом. Я не спала ночами, так как по пустующим квартирам орудовали мародеры, приходилось постоянно вызывать полицейских.

В прошлом году после двух перенесенных из-за этого инсультов Ольга сдалась. За квартиру стоимостью 1,3 миллиона ей выплатили всего 470 тысяч. Чтобы не остаться на улице она взяла вторую ипотеку и переехала в квартиру-студию площадью 20 "квадратов".

- Пришлось оставить всю мебель, так как в эти 6 метров жилой площади уместились лишь диван, шкаф и холодильник, - плачет женщина. - Я, выплачивая две ипотеки, живу в "курятнике". Банку и коммунальщикам отдаю почти половину своей зарплаты.

В этой квартире Ольга Семенова живет с двумя кошками. У других аварийщиков ситуация хуже. У них и площадь меньше - 17 "квадратов", да и делить ее придется с несколькими членами семьи.

Ситуация порой доходит до абсурда. Как рассказали другие "аварийщики", взять квартиру в ипотеку вынуждают даже 90-летних пенсионерок. Погасить ее они ее смогут лишь в 111 лет.

Комментарий юриста

Денис Красноярцев, судебный юрист по правам потребителей

- Ипотечный договор обязателен к исполнению, ипотеку нужно будет платить , ведь заемщик получил метры – факт, и эти обязательства никто не отменит просто так. За то, что жилье оказалось аварийным, банк ответственности не несет. Однако теперь у банка нет рычагов воздействия на заемщика, так как взыскание на предмет не ипотеки обратить нельзя. Если прекратить выплаты, их попытаются взыскать в судебном порядке. Какое решение примет суд, предположить сложно.