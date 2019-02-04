Минниханова попросили создать в университете Иннополиса военную кафедру

Президента Татарстана Рустама Минниханова на встрече со студентами сегодня попросили помочь открыть в университете Иннополиса военную кафедру, Минниханов пообещал обсудить вопрос с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

- Целый год в IT-сфере очень много, мы можем потерять свои навыки, квалификацию. Я знаю, что университет готов предоставить все необходимые условия для создания военной кафедры. Скажите, можно ли создать военную кафедру, не ломая модель негосударственного вуза? - спросил один из студентов Минниханова.

Президент РТ отметил, что были договоренности создать в Иннополисе исследовательского подразделения Минобороны РФ.

- Министр обороны был 3-4 дня назад, мы возьмем это в работу, — пообещал Минниханов.