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Главный шариатский судья РТ: зачем ребенка называть Данис, в переводе «отход»?

Cегодня, 15:34 628 10 Автор: prokazan.ru

Главный казый (шариатский судья) Татарстана Джалиль Фазлыев призвал мусульман давать только такие имена, которые соответствуют исламской традиции, он привел пример с именем Данис, которое в переводе с арабского означает "отход".

- Правильное имя у ребенка должно иметь татарскую, арабскую, персидскую или турецкую основу. Только в этом случае оно считается правильным. Это очень важно, а то наш народ какие только имена не дает своим детям. Русские же никогда не дают своим детям имя Зухра, а мы чего только не придумываем.

Хорошо хоть возрождение религии началось, а то называли бы детей Перестройка. Надо уделять внимание значению имени. Для примера: есть имя Данис, в переводе с арабского оно означает "отход", ну зачем так называть дитя? - рассказал он накануне на презентации нового документа ДУМ РТ.

С 2016 года ДУМ РТ совместно с ЗАГС ведет учет количества рожденных в районах республики детей и какие имена были им даны. Фазлыев сообщил, что в феврале должен состояться Съезд имамов, на котором поднимут вопрос о культуре имянаречения среди татар. По его словам, какие-то имена будут раскритикованы муфтиятами, а какие-то рекомендованы. 

- Поистине татары умудряются давать своим детям самые разные имена. Ребенок - это же вам не кукла, которую купили в супермаркете. Ему же надо будет жить до 80-лет. К 80-летнему человеку ведь не обратишься по имени Линуська или ещё как-то. Надо давать имена вне зависимости от периода жизни человека, - отметил Джалиль Фазлыев.

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комментарии

Ши шоуз оф хёр сенсейшинэл фигурэ
1
05 февраля 2019
15:51
Если моча ударяет в голову,то слово "отход" возникает автоматически.
ашотик
2
05 февраля 2019
15:56
а зачем татари называт рибенка ислам иминем рилигии?
Русский обыватель
3
05 февраля 2019
16:12
Вообще-то шариатских судей следовало бы всех собрать в охапку и отправить куда-нибудь туда где живут по шариату. И пусть там и командуют.

Если хорошо покопаться в словарях разных многих народов мира то почти любому имени можно найти какой-нибудь аналогичный перевод. Достаточно вспомнить что именно по этйопричине отказались от названия машин Жигули.
Горожанин
1
05 февраля 2019
16:23
Отход халяльнее прихода, с другой стороны
Горожанин
1
05 февраля 2019
16:29
Слово "джихад" пугает и даже отталкивает. А сочетание его со святыми для нас определениями кажется кощунственным. Но именно джихад - священную войну - германскому фашизму объявили в мае 42-го года мусульмане Советского Союза. На съезде Духовного управления мусульман европейской части СССР и Сибири это сделал муфтий Габдрахман Расулев.

Это было вовсе не публицистическое выступление одного эмоционального человека. Богословы подготовили документ по всем правилам исламского правоведения - фикха. Там много ссылок на строки главной книги мусульман. Для верующего человека это важно: знать и понимать, что дело, которое ты начинаешь и которому собираешься следовать, не твое своеволие или решение отдельной группки людей, а освящено именем Всевышнего, подкреплено и обосновано Божьим законом, благословлено высшими авторитетами твоей религии.

Мусульмане принимали самое непосредственное участие в отражении фашистской агрессии. И чтобы там ни придумывал враг: открывал мечети на оккупированных территориях (церкви открывал тоже), объявлял безбожной большевистскую власть, создавал националистические легионы и батальоны, - все было напрасно. Мусульмане открывали свои святые предания - хадисы и читали: "Хуббуль ватан миналь иман", что означает: "Любовь к Родине - часть твоей веры". Они открывали Коран и читали: "Помогайте своей армии имуществом, скотом и другими, всеми путями, знайте, в этом благо для вас". Нет, это не советская пропаганда была убедительнее нацистской. Это правда побеждала ложь. А Бог, как всегда, был там, где правда.

Мусульмане СССР собирали пожертвования на покупку танков и самолетов. Муфтий Габдрахман Расулев написал письмо Сталину: "Воодушевленный успехами нашей славной Красной Армии, я лично вношу 50 тыс. рублей на строительство танковой колонны и особым посланием приглашаю верующих мусульман жертвовать на постройку колонны танков". Сторонники муфтия собрали 10 млн рублей. Инициативу подхватили. В короткий срок в Туркменской ССР было собрано 243 млн рублей, в Узбекской ССР -365 млн рублей, в Казахстане и Таджикистане по 1 млрд.
Горожанин
1
05 февраля 2019
16:30
Эй тыыыы кто такой , почему оскор[***] людей . Какое твое дело как назвали родители своих детей. Данис.
Горожанин
1
05 февраля 2019
16:31
Коммерсанты от религии учредили новую должность невиданную для татар. И ведь приподносят что они якобы имеют право учить жизни людей. Зарабатывают на одурманенных религией. Здравый татарин.
Горожанин
1
05 февраля 2019
16:49
А что вообще шариатский судья на территории России делает?
Горожанин
0
05 февраля 2019
16:58
Ашотик ты прочитай сначала что означает имя Ислам. Только потом пиши дабы не попасть впросак
Ким
0
05 февраля 2019
17:28
А зачем ашотик имеет всех в ротик?
В ответ на комментарий пользователя
а зачем татари называт рибенка ислам иминем рилигии?
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Таслима
0
05 февраля 2019
17:30
Самый лучший комментарий, браво.
В ответ на комментарий пользователя
Коммерсанты от религии учредили новую должность невиданную для татар. И ведь приподносят что они якобы имеют право учить жизни людей. Зарабатывают на одурманенных религией. Здравый татарин.
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