Главный шариатский судья РТ: зачем ребенка называть Данис, в переводе «отход»?

Главный казый (шариатский судья) Татарстана Джалиль Фазлыев призвал мусульман давать только такие имена, которые соответствуют исламской традиции, он привел пример с именем Данис, которое в переводе с арабского означает "отход".
- Правильное имя у ребенка должно иметь татарскую, арабскую, персидскую или турецкую основу. Только в этом случае оно считается правильным. Это очень важно, а то наш народ какие только имена не дает своим детям. Русские же никогда не дают своим детям имя Зухра, а мы чего только не придумываем.
Хорошо хоть возрождение религии началось, а то называли бы детей Перестройка. Надо уделять внимание значению имени. Для примера: есть имя Данис, в переводе с арабского оно означает "отход", ну зачем так называть дитя? - рассказал он накануне на презентации нового документа ДУМ РТ.
С 2016 года ДУМ РТ совместно с ЗАГС ведет учет количества рожденных в районах республики детей и какие имена были им даны. Фазлыев сообщил, что в феврале должен состояться Съезд имамов, на котором поднимут вопрос о культуре имянаречения среди татар. По его словам, какие-то имена будут раскритикованы муфтиятами, а какие-то рекомендованы.
- Поистине татары умудряются давать своим детям самые разные имена. Ребенок - это же вам не кукла, которую купили в супермаркете. Ему же надо будет жить до 80-лет. К 80-летнему человеку ведь не обратишься по имени Линуська или ещё как-то. Надо давать имена вне зависимости от периода жизни человека, - отметил Джалиль Фазлыев.
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Если хорошо покопаться в словарях разных многих народов мира то почти любому имени можно найти какой-нибудь аналогичный перевод. Достаточно вспомнить что именно по этйопричине отказались от названия машин Жигули.
Это было вовсе не публицистическое выступление одного эмоционального человека. Богословы подготовили документ по всем правилам исламского правоведения - фикха. Там много ссылок на строки главной книги мусульман. Для верующего человека это важно: знать и понимать, что дело, которое ты начинаешь и которому собираешься следовать, не твое своеволие или решение отдельной группки людей, а освящено именем Всевышнего, подкреплено и обосновано Божьим законом, благословлено высшими авторитетами твоей религии.
Мусульмане принимали самое непосредственное участие в отражении фашистской агрессии. И чтобы там ни придумывал враг: открывал мечети на оккупированных территориях (церкви открывал тоже), объявлял безбожной большевистскую власть, создавал националистические легионы и батальоны, - все было напрасно. Мусульмане открывали свои святые предания - хадисы и читали: "Хуббуль ватан миналь иман", что означает: "Любовь к Родине - часть твоей веры". Они открывали Коран и читали: "Помогайте своей армии имуществом, скотом и другими, всеми путями, знайте, в этом благо для вас". Нет, это не советская пропаганда была убедительнее нацистской. Это правда побеждала ложь. А Бог, как всегда, был там, где правда.
Мусульмане СССР собирали пожертвования на покупку танков и самолетов. Муфтий Габдрахман Расулев написал письмо Сталину: "Воодушевленный успехами нашей славной Красной Армии, я лично вношу 50 тыс. рублей на строительство танковой колонны и особым посланием приглашаю верующих мусульман жертвовать на постройку колонны танков". Сторонники муфтия собрали 10 млн рублей. Инициативу подхватили. В короткий срок в Туркменской ССР было собрано 243 млн рублей, в Узбекской ССР -365 млн рублей, в Казахстане и Таджикистане по 1 млрд.