Главный шариатский судья РТ: зачем ребенка называть Данис, в переводе «отход»?

Главный казый (шариатский судья) Татарстана Джалиль Фазлыев призвал мусульман давать только такие имена, которые соответствуют исламской традиции, он привел пример с именем Данис, которое в переводе с арабского означает "отход".

- Правильное имя у ребенка должно иметь татарскую, арабскую, персидскую или турецкую основу. Только в этом случае оно считается правильным. Это очень важно, а то наш народ какие только имена не дает своим детям. Русские же никогда не дают своим детям имя Зухра, а мы чего только не придумываем.



Хорошо хоть возрождение религии началось, а то называли бы детей Перестройка. Надо уделять внимание значению имени. Для примера: есть имя Данис, в переводе с арабского оно означает "отход", ну зачем так называть дитя? - рассказал он накануне на презентации нового документа ДУМ РТ.

С 2016 года ДУМ РТ совместно с ЗАГС ведет учет количества рожденных в районах республики детей и какие имена были им даны. Фазлыев сообщил, что в феврале должен состояться Съезд имамов, на котором поднимут вопрос о культуре имянаречения среди татар. По его словам, какие-то имена будут раскритикованы муфтиятами, а какие-то рекомендованы.

- Поистине татары умудряются давать своим детям самые разные имена. Ребенок - это же вам не кукла, которую купили в супермаркете. Ему же надо будет жить до 80-лет. К 80-летнему человеку ведь не обратишься по имени Линуська или ещё как-то. Надо давать имена вне зависимости от периода жизни человека, - отметил Джалиль Фазлыев.