Прокуратура проверит школу Казани, где учительница назвала ученицу дурой

В Казани прокуратура проверит школу №143, где учительница математики обматерила ученицу, об этом сообщили в прокуратуре РТ.

- Прокурор Республики Татарстан Илдус Нафиков сегодня поручил организовать проверку в связи с размещенной в ряде средств массовой информации и социальных сетях аудиозаписью, на которой педагог одной из казанских школ оскорбляет учащуюся, - говорится в сообщении ведомства.

В аудиозаписи слышен диалог между учительницей и ученицей.

"Твою мать! Вы ж все с репетиторами сидите! Три балла, ты чем, блин, думала?!", - обратилась учительница к одной из учениц. Запись была сделана год назад выпускницей 11-го класса, которая выложила ее на свою страницу в Instagram. Однако, по словам родителей, учительница после этого не успокоилась, а приняла меры, чтобы подобных записей больше не появлялось - детей заставляют сдавать телефоны.

При наличии оснований прокуратура примет предусмотренные законом меры прокурорского реагирования.