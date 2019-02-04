Казанского педагога обвинили в принуждении к сексу учениц. Он подает в суд

Казанского педагога и тренера школьных команд по интеллектуальной игре "Что? Где? Когда?" обвинили в том, что он несколько лет совращал подопечных учениц, об этом говорится в материале издания "Площадь Свободы".

Сами подростки заявили о домогательствах со стороны учителя, якобы это происходило с 2013 по 2017 год, но, возможно, "продолжается все это не менее 10 лет". Первые случаи, по всей видимости, произошли, когда учитель "окончил педагогический университет и вышел на работу".

Педагог планировал лично встретиться с журналистами, но после решил ответить на все вопросы по телефону, заявив о своей невиновности.

- Про статью сегодня завтра подаю в суд. Со статьей как вы понимайте не согласен, - написал он "ВКонтакте".

В свою очередь издание попросило считать материал обращением в правоохранительные органы.