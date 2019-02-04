В Татарстане осудили девушку, спаивавшую 15-летнюю знакомую

В Бугульме осудили 28-летнюю девушку, которая спаивала 15-летнюю знакомую, об этом сообщили в прокуратуре РТ.

С 23 апреля по 10 ноября прошлого года жительница города постоянно выпивала алкоголь с 15-летней знакомой. Было возбуждено дело по статье "вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста", свою вину подозреваемая признала.

Ее осудили на 300 часов обязательных работ.