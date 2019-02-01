Властям Казани поручили очистить теплотрассы от бездомных

Исполкому Казани поручили очистить теплотрассы от людей без определенного места жительства, такое поручение дал на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности РТ вице-премьер РТ Рустам Нигматуллин.

- Зима сейчас холодная, нужно чаще проверять теплотрассы, - сообщил чиновник.

По его словам, бомжи там "ютятся и устраивают пожары с гибелью".

На заседании стало известно, что большая часть среди погибших на пожаре - это люди трудоспособного возраста, которые допустили возгорание во время неосторожного курения в состоянии алкогольного опьянения.

- Любителей покурить дома необходимо подвергнуть жесткому эмоциональном воздействию в профилактических целях, чтобы наглядно продемонстрировать им, к чему приводит курение дома в состоянии алкогольного опьянения, - рассказал Нигматуллин.

Напомним, ранее в Казани на матрасе у теплотрассы около заброшенной бани на улице Тукая сгорели двое мужчин, они были бездомными. Летом мужчины жили в бане, но после наступления холодов они начали жить около теплотрассы. По неизвестной пока причине матрас загорелся, вероятно, мужчины на нем спали, они скончались.