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Властям Казани поручили очистить теплотрассы от бездомных

Cегодня, 10:18 132 8 Автор: prokazan.ru

Исполкому Казани поручили очистить теплотрассы от людей без определенного места жительства, такое поручение дал на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности РТ вице-премьер РТ Рустам Нигматуллин.

- Зима сейчас холодная, нужно чаще проверять теплотрассы, - сообщил чиновник.

По его словам, бомжи там "ютятся и устраивают пожары с гибелью".

На заседании стало известно, что большая часть среди погибших на пожаре - это люди трудоспособного возраста, которые допустили возгорание во время неосторожного курения в состоянии алкогольного опьянения.

- Любителей покурить дома необходимо подвергнуть жесткому эмоциональном воздействию в профилактических целях, чтобы наглядно продемонстрировать им, к чему приводит курение дома в состоянии алкогольного опьянения, - рассказал Нигматуллин.

Напомним, ранее в Казани на матрасе у теплотрассы около заброшенной бани на улице Тукая сгорели двое мужчин, они были бездомными. Летом мужчины жили в бане, но после наступления холодов они начали жить около теплотрассы. По неизвестной пока причине матрас загорелся, вероятно, мужчины на нем спали, они скончались.

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комментарии

Горожанин
3
05 февраля 2019
10:40
любители курить дома уй клали на соседей и домочадцев - им важнее вонючий дым, типичные наркоманы
Горожанин
3
05 февраля 2019
10:41
Надо привлечь к этому делу экстрасенсов типа Кашпировского. Пусть дадут установку на труд этим бездомным. Или как сказал Димон ,хочешь денег иди в бизнис.
Горожанин
1
05 февраля 2019
10:51
Суперважные люди пишут, бесстрашные. А сколько по вашему мнению таких святых осталось процентов тогда, которые не курят, не пьют, не колятся, попками не балуются, не болеют и.т.д. И зарабатывают по 500 тр в месяц. Много, включая вас?
Горожанин
2
05 февраля 2019
10:52
Мрази
В ответ на комментарий пользователя
любители курить дома уй клали на соседей и домочадцев - им важнее вонючий дым, типичные наркоманы
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ВАХА
0
05 февраля 2019
10:56
Всех бичей преселить в Бор. Матюшино.
Горожанин
0
05 февраля 2019
11:10
Дали задание: очистить от ЛЮДЕЙ!
Горожанин
0
05 февраля 2019
11:19
Писали же, поставили тёплую будку на остановке, 10 бомжей могут переселиться с теплотрасс на разъезд Восстания. Еще сотня-другая таких остановок, и теплотрассы опустеют :-D

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