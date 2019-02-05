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Назад в СССР: в Казани пенсионерам предлагают пенсию в 850 тысяч рублей в месяц

Cегодня, 17:30 80 1 Автор: prokazan.ru
ProKazan выяснил мошенничество это или все по закону

В Интернете появились ролики от жителей Казани, в которых они объявили о возрождении СССР, назначении министров и выплате "советских пенсий". Якобы каждый пенсионер, сдавший копии всех своих документов и заплативший "госпошлину" в 300 рублей, может уже с декабря месяца получать... 850 тысяч рублей.

СССР 2.0

Любительские видеоролики, снятые в обычных квартирах, появились в конце 2018 года. Сначала звучит гимн СССР, затем на фоне дешевых обоев и занавесок появляется "министр соцобеспечения ТАССР".

- 2 февраля 2018 возобновил свою деятельность Верховный Совет Советского Союза, - говорит Файруза Мустафина с сильным татарским акцентом. -  Начали работать министерства и ведомства, проводятся выборы народных депутатов на местах.  Организуются исполкомы, паспортные столы по выдаче документов СССР. В Татарстане началась работа по восстановлению Советской власти.

У горожан собирают копии всех документов, а за справку гражданина СССР предлагают заплатить 300 рублей.

Каждому пенсионеру пенсии по 850 тысяч рублей

Цель, которую преследуют министры возрожденного СССР, звучит благородно. Выплатить всем людям "настоящие трудовые государственные пенсии".

- Размер пенсии в СССР зависел от зарплаты. Уборщица, например, получала 70-80 советских рублей, специалист 120-150, были и персональные  пенсии союзного значения, которые доходили до 300 рублей, - рассказывает в видеороликах министр соцобеспечения ТАССР Файруза Мустафина. - Для людей, недобравших трудовой стаж, была социальная пенсии в размере 35 рублей.

По словам героини ролика, так как в СССР рубль обеспечивался золотом (0,98 грамм за рубль), то в перерасчете на российские рубли каждый пенсионер должен получать в среднем 117 тысяч рублей. Впрочем, в другом ролике новоиспеченный министр заявила, что ошиблась и размер пенсии существенно выше.

- Принято решение на переходный период до 1 января 2022  года выплачивать пенсии в размере 850 тысяч рублей независимости от стажа. Начисление будет происходить с декабря 2018 года.

Свое видеобращение министр соцобеспечения ТАССР записала в пробной версии видеоредактора

"Сколько у нас денег? Квадриллионы!"

Редакция портала ProKazan.ru связалась по телефону, который указан под видеороликами, и поинтересовалась, много ли уже казанцев подали заявление на получение советских пенсий.

- У нас пока нет таких данных, мы работаем всего несколько дней, - ответили на том конце трубки.

Получить внятный ответ на вопрос, за счет каких средств планируется выплачивать такие огромные суммы, получить не удалось. Наша собеседница сообщила, что на их счетах в банке СССР лежит огромная сумма.

- Настолько огромная, что у меня даже в голове не укладывается, - объяснила министр. - Это квадриллионы!

Мы поинтересовались, для каких целей собираются персональные данные. Речь идет о данных паспортов, дипломов, военных билетов и так далее.

- А что такого? Персональные данные есть везде в открытом доступе, граждане сами присылают нам данные, мы никого не заставляем.

Официально

Как прокомментировали в пресс-службе МВД по РТ, речь идет о явном случае мошенничества, но чтобы ведомство начало проверку данного "министерства социального обеспечения", необходимо заявление. Причем необязательно ждать появления пострадавших, достаточно заполнить обращение в Интернет-приемной.

Скептически отнеслись к пенсиям в 850 тысяч рублей и в Пенсионном фонде РФ. 

- Подобные сообщения являются ложными, - ответили порталу ProKazan.ru в пресс-службе Отделения Пенсионного фонда по РТ. - Пенсионный фонд из года в год направляет в СМИ сообщения о мошеннических действиях. В связи с участившимися случаями мошеннических действий, Пенсионный фонд призывает игнорировать подобные ролики и сообщения, а также бережно относиться к своим персональным данным!

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комментарии

Горожанин
0
06 февраля 2019
17:57
Каким идиотом надо быть, чтобы не понимать, что СССР нельзя вернуть. прсто потому что с 70-х годов в экономике страны была стагнация, все, что в стране делалось, делалось благодаря наследию 40-50-х годов. К 90-м это наследие исчерпалось, а что осталось, было разворовано. Даже если сейчас воссоздать президиум СССР, багажа прошлых лет не вернуть. нельзя из ничего построить город-сад
Горожанин
0
06 февраля 2019
18:00
Экият!!!!

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