В Казани сорвалась забастовка местных таксистов

В Казани накануне должна была состояться забастовка таксистов, в рамках которой они должны были не отвечать на вызовы клиентов, впрочем, акция не состоялась - проблем с заказом такси не было.

Изначально предложение о забастовке распространялось через соцсети, однако не все водители поддержали ее - одни сказали, что специально не будут выходить на работу в этот день, другие же забастовку проигнорируют. По мнению водителей, выходной себе точно не будут устраивать мигранты и таксисты на арендованных машинах. А раз так – протест точно не станет массовым.

К примеру, многие водители "Яндекс.такси" накануне работали.

Напомним, один из таксистов ранее рассказал, что за 8-10 часов он зарабатывает 1 500 рублей, из которых 500 тратит на бензин. Остается 1 000 рублей в день, то есть 30 000 в месяц, если работать без выходных. "Но мне каждый месяц приходится еще вкладываться в ремонт машины, износ-то огромный идет! Если обычный автомобилист, который ездит на работу и с работы, гоняет машину час-два в день, то мы по 10, а то и по 18 часов. В итоге быстро изнашиваются ходовая, резина, чаще нужно менять масло, ремни, тормозные диски, зимой - расходы на незамерзайку и мыть машину надо. В итоге каждый месяц еще минус 10 - 15 тысяч за ремонт и обслуживание", - сообщил казанец.

Предполагалось, что забастовка будет проходить ежемесячно в один из дней.