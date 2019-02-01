Метшин рассказал, что 3 года вместе с семьей сплющивает бутылки

Мэр Казани Ильсур Метшин сегодня на совещании в мэрии рассказал, что он со своей семьей последние 3 года выбрасывает пластиковые бутылки в специальную сетку-куб около своего дома, перед этим он их сплющивает, чтобы они занимали меньше места.

При этом периодически встречают несплющенные бутылки.

- Хоть видеокамеру ставь! Кто-то из детей не смял бутылку. Я этим уже три года занимаюсь! А что говорить про наше миллионное население. Работа очень сложная, потому что сложно менять менталитет наших людей, воспитывать и меняться. Вообще тяжело это. Это наша с вами работа, это не какой-то мой бзик, - прокомментировал мэр трудности, возникающие в городе при повсеместном введении раздельного сбора мусора.

Сегодня на совещании обсуждались энергоэффективные технологии в строящихся домах, уличной сети, социальных объектах и транспорте Казани.