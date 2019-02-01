В Татарстане задержали преподавателя колледжа за секс с подростком на работе

В Заинске задержали 28-летнего преподавателя местного политехнического колледжа, которого обвинили в сексе с 17-летним подростком на рабочем месте, информация подтвердил источник портала.

Предварительно, подозреваемый в мае 2018 года на своем месте работы неоднократно принуждал к действиям сексуального характера несовершеннолетнего.

- 31 января на мужчину возбудили дело по статье "Понуждение к действиям сексуального характера", после чего он был задержан, - сообщили Prokazan.ru.

Ведется расследование.