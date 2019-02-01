В Казани на неделю перекроют улицы Кремлевская и Миславского

В центре Казани перекроют улицы Кремлевская и Миславского из-за съемок сериала "Зулейха открывает глаза", об этом сообщили в Миндортранса РТ.

Улица Кремлевская будет перекрыта на участке от улицы Чернышевского до площади Первого мая, а улица Миславского на участке от улицы Кремлевская до улицы Батурина. Дороги будут закрыты для проезда с 07 часов 8 февраля до 00:00 15 февраля.

Напомним, в октябре Кремлевскую уже перекрывали ради съемок. Съемочная площадка расположилась перед главным зданием Казанского федерального университета. На улице были возведены баррикады и слышались выстрелы.

Съемки 8-серийного фильма по заказу телеканала "Россия-1" начались в сентябре в Лаишевском районе, главную роль в картине исполняет Чулпан Хаматова.