Студенты Казани начали борьбу за проездные

Накануне активист казанского комсомола Эль-Айюби Мухаммед провел на улице Баумана одиночный пикет с требованием ввести льготный проезд студентам и остановить рост цен на проезд в общественном транспорте, сообщают Idel.Реалии.

— Я вышел на пикет в надежде привлечь внимание властей и соратников к данной проблеме. Я считаю, КПРФ и другие организации слишком пассивны. Прошу не оставаться в стороне и выходить на улицы, чтобы бороться за свои права. Власть не станет игнорировать частые митинги и большие массы людей. Только вместе мы добьемся желаемого, — рассказал пикетчик.

Напомним, с сегодняшнего дня стоимость проезда на автобусе, троллейбусе, трамвае и метро составит 27 рублей при оплате наличными, 25 рублей – при оплате картой.

Ранее студенты попросили президента РТ Рустама Минниханова ввести студенческий проездной, пожаловавшись на цены на проезд в общественном транспорте. Петицию, размещенную на Change.org, подписали несколько десятков тысяч человек.

«Во многих городах России существуют транспортные льготы для студентов. Они есть в Москве, Санкт-Петербурге, Омске, Самаре и многих других крупных городах нашей страны. Казань часто называют столицей студенчества, однако возможности пользоваться общественным транспортом на льготных условиях у студентов Казани нет», — говорится в петиции.

Однако власти Татарстана решили не вводить студенческие проездные, при этом было принято решение вдвое увеличить финансирование проекта «Транспортный грант» для студентов.