В Казани завтра повысится стоимость проезда на общественном транспорте

В Казани с завтрашнего дня, 3 февраля, стоимость проезда в общественном транспорте Казани повысится на 2 рубля.

Стоимость проезда на автобусе, троллейбусе, трамвае и метро будет стоить 27 рублей при оплате наличными, при оплате транспортной картой стоимость поездки составит 25 рублей. Месячный проездной на 100 поездок снизит цену до 18 рублей.

Безлимитная карта на все виды городского транспорта подорожала до 2,5 тысяч рублей, исключение составляет метро – за эту сумму можно будет совершить только 50 поездок. Такой же проездной, но без автобуса обойдется на 300 рублей дешевле. Безлимитный проездной на все автобусные маршруты теперь обойдется в 2,3 тысячи рублей, неограниченное число поездок на наземном электротранспорте можно будет купить за 1,6 тысячи рублей. Проездной на один вид трамвая или троллейбуса стоит 1,5 тысячи рублей, на один маршрут автобуса — 1,3 тысячи рублей.