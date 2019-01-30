В Татарстане двухлетний мальчик погиб в запертом матерью доме

В Апастовском районе Татарстана в деревне Шемяково сегодня днем на пожаре погиб двухлетний мальчик, дом загорелся из-за его собственной шалости, а спастись он не смог из-за запертой матерью двери. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Пожар в дома по улице Хади Такташ начался примерно в 13:34, перед этим мать ребенка ушла в баню стирать, оставив мальчика одного и закрыв дверь на защелку. Вернувшийся с работы отец увидел в доме сильный дым, открыв дверь, он увидел, что сын лежит около нее. Родители попытались спасти ребенка, но тот скончался из-за отравления дымом.

Прибывшие пожарные потушили огонь в 13:56.

Идет проверка.