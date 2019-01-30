Метшин рассказал, за что ему стыдно в Казани

Мэр Казани Ильсур Метшин, отвечая на вопрос, принял бы он участие в проекте блогера Ильи Варламова "Большая дорога с мэром" (БДСМ) рассказал, за что ему стыдно в городе.

- Мне было бы стыдно [если бы встретились на маршруте проекта] за нерасселенные аварийные дома, в отношении которых принимаются различные городские решения; за обманутых дольщиков. Эсперанто, 35 мы расселили (аварийное жилье, о ликвидации которого было заявлено накануне Универсиады, в 2013 году). Такая болячка была в центре города!..



Что еще?.. Кричащих дворовых территорий в Казани, пожалуй, уже не осталось, проблема с детскими садами решена, — цитирует "Татар Информ" слова Метшина.

Мэр уточнил, что то, что сделано, всегда будет меньше того, что будет еще нужно сделать.

- Чудотворцев среди нас нет — все инициативы связаны с возможностями, - заявил Метшин.