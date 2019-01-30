В бывшем кинотеатре «Спутник» откроется ресторан с террасой и офисы

Мэр Казани Ильсур Метшин вместе с главным архитектором города Татьяной Прокофьевой вновь выявленный объект культурного наследия - "Здание лавок А.А.Курманаева". Настроение у мэра было хорошее, поэтому он не скупился на лестные эпитеты в адрес инвесторов и архитекторов-рестовраторов, и даже рассказал забавный случай из своей нижнекамской жизни, но с оговоркой "Не для записи".
В историческом здании, построенном в 1872 году, располагались торговые лавки, поэтому на углу современных улиц Чернышевского и Профсоюзной всегда было многолюдно. В 1961 году здание кардинально перестроили, арочные окна замуровали, внутренние интерьеры перепланировали и открыли здесь кинотеатр.
- В нашей памяти "Спутник" - это такая коробка, завешенная не всегда свежими афишами, - поделился воспоминаниями мэр Казани Ильсур Метшин.
Впрочем, таким здание запомнили многие казанцы. Кинотеатр просуществовал до конца прошлого века. Потом он закрылся, здание оказалось заброшено и начало постепенно разрушаться. Когда нашелся инвестор и началась реставрация, от него осталась лишь две наружные стены высотой в три этажа, и 2 стены пристроя высотой в 1 этаж.
Задача, которая стояла перед новым собственником - компанией "Восток-С" - и реставраторами, казалась неосуществимой. Необходимо было не только восстановить утраченный облик, но и добавить подземный этаж - под парковку. А тут еще и метрополитен рядом.
В итоге решили разобрать здание по кирпичику. В буквальном смысле. Каждый кирпич очищали от советской штукатурки, пронумеровывали и аккуратно складывали. Затем, после укрепления фундамента, собирали обратно.
- Повезло, что здесь перепад рельефа, за счет этого мы опустились еще на один этаж вниз и смогли организовать парковку, без которой в наше время никуда, - рассказывает автор проекта реставрации здания Светлана Мамлеева. - Планировка внутренних помещений не сохранилась, так как при переделке в кинотеатр все было разрушено, но она и не является предметом охраны в данном случае.
В остальном же реставраторы все воссоздали по сохранившимся чертежам. Каркас здания - монолитный, поэтому оригинальный кирпич использовали для облицовки фасадов. Когда не хватило, заказали специальный реставрационный кирпич из Бельгии. Его изготовили по размерам оригинальных кирпичей и даже нужный оттенок подобрали.
Полностью завершить строительные работы должны к концу года. Сейчас здание готово примерно на 90%. Осталось "кое-что по мелочам доделать" и отделочные работы внутри. Как рассказали инвесторы, здесь разместится торгово-офисный центр с мансардой и одноэтажным пристроем с парковкой на подвальном этаже. Внутри расположатся магазины, ресторан и офисные помещения.
Пока внутри лишь голые стены и пустые дверные проемы. Лишь в одной из комнат к приезду мэра установили видовые кадры здания до реконструкции, а также исторические кадры. На одном из старых снимков лавок купца Курманаева Ильсур Метшин заметил официанта, обслуживающего одного из гостей.
- Это не глава города там за обедом чай пьет? - иронично поинтересовался он у собственника здания. - Глядя на то, как вы набираете обороты, обещаю, что на открытие точно придем.
комментарии
Раньше строили на известковом растворе!
Прям,какие то рестовраторы!
После "укрепления фундамента" здание быстро уедет!
Раньше строили на известковом растворе!
Прям,какие то рестовраторы!
После "укрепления фундамента" здание быстро уедет!