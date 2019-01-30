В бывшем кинотеатре «Спутник» откроется ресторан с террасой и офисы

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Cегодня, 18:06 186 17 Автор: prokazan.ru
Мэр Казани пообещал приехать на чаепитие после открытия

Мэр Казани Ильсур Метшин вместе с главным архитектором города Татьяной Прокофьевой вновь выявленный объект культурного наследия - "Здание лавок А.А.Курманаева". Настроение у мэра было хорошее, поэтому он не скупился на лестные эпитеты в адрес инвесторов и архитекторов-рестовраторов, и даже рассказал забавный случай из своей нижнекамской жизни, но с оговоркой "Не для записи".

В историческом здании, построенном в 1872 году, располагались торговые лавки, поэтому на углу современных улиц Чернышевского и Профсоюзной всегда было многолюдно. В 1961 году здание кардинально перестроили, арочные окна замуровали, внутренние интерьеры перепланировали и открыли здесь кинотеатр.

- В нашей памяти "Спутник" - это такая коробка, завешенная не всегда свежими афишами, - поделился воспоминаниями мэр Казани Ильсур Метшин.

Впрочем, таким здание запомнили многие казанцы. Кинотеатр просуществовал до конца прошлого века. Потом он закрылся, здание оказалось заброшено и начало постепенно разрушаться. Когда нашелся инвестор и началась реставрация, от него осталась лишь две наружные стены высотой в три этажа, и 2 стены пристроя высотой в 1 этаж.

Задача, которая стояла перед новым собственником - компанией "Восток-С" - и реставраторами, казалась неосуществимой. Необходимо было не только восстановить утраченный облик, но и добавить подземный этаж - под парковку. А тут еще и метрополитен рядом.

В итоге решили разобрать здание по кирпичику. В буквальном смысле. Каждый кирпич очищали от советской штукатурки, пронумеровывали и аккуратно складывали. Затем, после укрепления фундамента, собирали обратно.

- Повезло, что здесь перепад рельефа, за счет этого мы опустились еще на один этаж вниз и смогли организовать парковку, без которой в наше время никуда, - рассказывает автор проекта реставрации здания Светлана Мамлеева. - Планировка внутренних помещений не сохранилась, так как при переделке в кинотеатр все было разрушено, но она и не является предметом охраны в данном случае.

В остальном же реставраторы все воссоздали по сохранившимся чертежам. Каркас здания - монолитный, поэтому оригинальный кирпич использовали для облицовки фасадов. Когда не хватило, заказали специальный реставрационный кирпич из Бельгии. Его изготовили по размерам оригинальных кирпичей и даже нужный оттенок подобрали.

Полностью завершить строительные работы должны к концу года. Сейчас здание готово примерно на 90%. Осталось "кое-что по мелочам доделать" и отделочные работы внутри. Как рассказали инвесторы, здесь разместится торгово-офисный центр с мансардой и одноэтажным пристроем с парковкой на подвальном этаже. Внутри расположатся магазины, ресторан и офисные помещения.

Пока внутри лишь голые стены и пустые дверные проемы. Лишь в одной из комнат к приезду мэра установили видовые кадры здания до реконструкции, а также исторические кадры. На одном из старых снимков лавок купца Курманаева Ильсур Метшин заметил официанта, обслуживающего одного из гостей.

- Это не глава города там за обедом чай пьет? - иронично поинтересовался он у собственника здания. - Глядя на то, как вы набираете обороты, обещаю, что на открытие точно придем.

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комментарии

Горожанин
3
01 февраля 2019
18:54
Очень крутой проект по реставрации , судя по статье. И подземная парковка в тему.
Горожанин
0
01 февраля 2019
19:22
Почему здесь опять мэр, что за городской счет реставрировали чужой ресторан?
Горожанин
0
01 февраля 2019
19:24
"Задача, которая стояла перед новым собственником - компанией "Восток-С" - и реставраторами, казалась неосуществимой". Так если они за свой счет это реставрировали, то им и выступать. Страна должна знать своих героев, не так ли?
Горожанин
0
01 февраля 2019
19:26
Отреставрировали здание, а потом помещение под ресторан продается
В ответ на комментарий пользователя
Почему здесь опять мэр, что за городской счет реставрировали чужой ресторан?
Развернуть
Горожанин
1
01 февраля 2019
19:28
а если здание уже выкупили с условием реставрации, то при чем тут бюджет города? Собственник сам ремонтирует
В ответ на комментарий пользователя
Почему здесь опять мэр, что за городской счет реставрировали чужой ресторан?
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Горожанин
0
01 февраля 2019
19:37
Ну, я о чем и говорю, тогда где реставратор и причем здесь мэр?
В ответ на комментарий пользователя
а если здание уже выкупили с условием реставрации, то при чем тут бюджет города? Собственник сам ремонтирует
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Горожанин
0
01 февраля 2019
19:44
С Бегемотом что сделают?
Горожанин
1
01 февраля 2019
19:50
"В итоге решили разобрать здание по кирпичику. В буквальном смысле. Каждый кирпич очищали от советской штукатурки, пронумеровывали и аккуратно складывали. Затем, после укрепления фундамента, собирали обратно."
Раньше строили на известковом растворе!
Прям,какие то рестовраторы!
После "укрепления фундамента" здание быстро уедет!
Горожанин
0
01 февраля 2019
20:09
У них даже кирпич из Бельгии.
Горожанин
0
01 февраля 2019
20:17
но без одобрения исполкома реставрировать ничего не могут) Пришел проверить ход работы
В ответ на комментарий пользователя
Ну, я о чем и говорю, тогда где реставратор и причем здесь мэр?
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Горожанин
0
01 февраля 2019
20:31
А что, на то кучи инспекций нет? Так почему бы ему на побегать по крышам, посмотреть где они текут, как супермену? Конечно, для начала нужно пошить супергеройский костюм.
В ответ на комментарий пользователя
но без одобрения исполкома реставрировать ничего не могут) Пришел проверить ход работы
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Горожанин
0
01 февраля 2019
20:34
Давайте объявим конкурс, на костюм мэра, в котором он будет бегать по крышам. Потом юдашкин его сошьет, или зайцев. Хотя нет. Раз кирпич из бельгии, пошьем костюм в италии.
В ответ на комментарий пользователя
но без одобрения исполкома реставрировать ничего не могут) Пришел проверить ход работы
Развернуть
Горожанин
0
01 февраля 2019
20:46
Я так и знал ,что духовную пищу снесут и построят в угоду пище утробной.
Горожанин
0
01 февраля 2019
20:52
когда это раньше? Вы за это здание конкретно знаете?
В ответ на комментарий пользователя
"В итоге решили разобрать здание по кирпичику. В буквальном смысле. Каждый кирпич очищали от советской штукатурки, пронумеровывали и аккуратно складывали. Затем, после укрепления фундамента, собирали обратно."
Раньше строили на известковом растворе!
Прям,какие то рестовраторы!
После "укрепления фундамента" здание быстро уедет!
Развернуть
Горожанин
0
01 февраля 2019
20:56
очередной бред городского сумасшедшего?
В ответ на комментарий пользователя
Давайте объявим конкурс, на костюм мэра, в котором он будет бегать по крышам. Потом юдашкин его сошьет, или зайцев. Хотя нет. Раз кирпич из бельгии, пошьем костюм в италии.
Развернуть
Горожанин
1
01 февраля 2019
21:03
Как известно, большевикам из ведра любой бред посилу.
В ответ на комментарий пользователя
очередной бред городского сумасшедшего?
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Горожанин
0
01 февраля 2019
21:09
Почему бы не появиться суперменам из ведра? Партизанство, это, знаете ли, дорогуша, уже устарело. Это просто пугачевщина какая-то. Молодежи нужен достойный лидер для подражания, и его костюм должен говорить сам за себя.
В ответ на комментарий пользователя
очередной бред городского сумасшедшего?
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