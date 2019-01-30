В бывшем кинотеатре «Спутник» откроется ресторан с террасой и офисы

Мэр Казани Ильсур Метшин вместе с главным архитектором города Татьяной Прокофьевой вновь выявленный объект культурного наследия - "Здание лавок А.А.Курманаева". Настроение у мэра было хорошее, поэтому он не скупился на лестные эпитеты в адрес инвесторов и архитекторов-рестовраторов, и даже рассказал забавный случай из своей нижнекамской жизни, но с оговоркой "Не для записи".

В историческом здании, построенном в 1872 году, располагались торговые лавки, поэтому на углу современных улиц Чернышевского и Профсоюзной всегда было многолюдно. В 1961 году здание кардинально перестроили, арочные окна замуровали, внутренние интерьеры перепланировали и открыли здесь кинотеатр.

- В нашей памяти "Спутник" - это такая коробка, завешенная не всегда свежими афишами, - поделился воспоминаниями мэр Казани Ильсур Метшин.

Впрочем, таким здание запомнили многие казанцы. Кинотеатр просуществовал до конца прошлого века. Потом он закрылся, здание оказалось заброшено и начало постепенно разрушаться. Когда нашелся инвестор и началась реставрация, от него осталась лишь две наружные стены высотой в три этажа, и 2 стены пристроя высотой в 1 этаж.

Задача, которая стояла перед новым собственником - компанией "Восток-С" - и реставраторами, казалась неосуществимой. Необходимо было не только восстановить утраченный облик, но и добавить подземный этаж - под парковку. А тут еще и метрополитен рядом.

В итоге решили разобрать здание по кирпичику. В буквальном смысле. Каждый кирпич очищали от советской штукатурки, пронумеровывали и аккуратно складывали. Затем, после укрепления фундамента, собирали обратно.

- Повезло, что здесь перепад рельефа, за счет этого мы опустились еще на один этаж вниз и смогли организовать парковку, без которой в наше время никуда, - рассказывает автор проекта реставрации здания Светлана Мамлеева. - Планировка внутренних помещений не сохранилась, так как при переделке в кинотеатр все было разрушено, но она и не является предметом охраны в данном случае.

В остальном же реставраторы все воссоздали по сохранившимся чертежам. Каркас здания - монолитный, поэтому оригинальный кирпич использовали для облицовки фасадов. Когда не хватило, заказали специальный реставрационный кирпич из Бельгии. Его изготовили по размерам оригинальных кирпичей и даже нужный оттенок подобрали.

Полностью завершить строительные работы должны к концу года. Сейчас здание готово примерно на 90%. Осталось "кое-что по мелочам доделать" и отделочные работы внутри. Как рассказали инвесторы, здесь разместится торгово-офисный центр с мансардой и одноэтажным пристроем с парковкой на подвальном этаже. Внутри расположатся магазины, ресторан и офисные помещения.

Пока внутри лишь голые стены и пустые дверные проемы. Лишь в одной из комнат к приезду мэра установили видовые кадры здания до реконструкции, а также исторические кадры. На одном из старых снимков лавок купца Курманаева Ильсур Метшин заметил официанта, обслуживающего одного из гостей.

- Это не глава города там за обедом чай пьет? - иронично поинтересовался он у собственника здания. - Глядя на то, как вы набираете обороты, обещаю, что на открытие точно придем.