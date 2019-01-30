В Казани осудили пятерых человек, требовавших бесплатный шашлык и пиво в кафе

В Авиастроительном районе Казани осудили пятерых горожан, которые на протяжении нескольких недель требовали от владельца кафе и его жены бесплатного шашлыка, пива, об этом сообщили в прокуратуре РТ.

По данным правоохранительных органов, 5 июня 2016 года один из подсудимых вместе с другом у кафе на улице Серова потребовали от владельца бесплатно приготовить ему шашлык и дать два бокала пива, ударив его кулаком по лицу.

- Через неделю двое других фигурантов дела совершили аналогичное преступление. В тот же день все участники конфликта пришли в кафе, избили владельца заведения и его супругу, разбили холодильник, выломали оконную решётку и разбросали продукты питания, - сообщили в прокуратуре.

На них всех возбудили дела по статье "вымогательство", "умышленное повреждение имущества", "побои", свою вину они не признали.

Подсудимые были осуждены на сроки от 2 лет 4 месяцев до 2 лет 7 месяцев в колонии общего режима.