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В Казани из-за взятки в 250 тыс руб пойман адвокат. По делу мертвой массажистки

Cегодня, 11:30 2039 4 Автор: prokazan.ru
Ранее он работал в Следственном комитете

В Казани адвоката из компании "Рыбак, Коган и партнеры" Рустема Садыкова задержали по делу о посредничестве в передаче взятки, сообщает "Татар Информ".

По версии правоохранительных органов, Садыков вечером 30 января получил 250 тысяч рублей для того, чтобы передать их, как часть взятки неким сотрудникам правоохранительных органов за постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Якобы дело должно было быть возбуждено из-за смерти 19-летней массажистки одного из релакс-салонов Казани. Напомним, на ее теле не было обнаружено никаких следов насильственной смерти. 

Адвокат заключил пять соглашений на оказание юридических услуг и выписал пять квитанций на пятьдесят тысяч рублей каждая, чтобы сохранить видимость законности. Он был задержан с поличным.

Ранее Садыков работал в Следственном комитете, в 2017 году он перешел к адвокатской практике.

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комментарии

Горожанин
1
01 февраля 2019
11:46
Адвокаты - хуже таможенников
Стас
0
01 февраля 2019
13:03
Старые привычки на новом месте.
Глеб Щеглов
0
01 февраля 2019
13:48
Смерть массажистки- Коза Ностра по - итальянски!
Горожанин
0
01 февраля 2019
14:39
Странная история. Квитанция это же документ отчетности. Выдав ее Адвокат должен был внести деньги в кассу. Если их не внести, то будет видна недостача. Как же он таким образом хотел скрыть взятку то? Что за идиотизм?

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