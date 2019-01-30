В Казани из-за взятки в 250 тыс руб пойман адвокат. По делу мертвой массажистки

В Казани адвоката из компании "Рыбак, Коган и партнеры" Рустема Садыкова задержали по делу о посредничестве в передаче взятки, сообщает "Татар Информ".

По версии правоохранительных органов, Садыков вечером 30 января получил 250 тысяч рублей для того, чтобы передать их, как часть взятки неким сотрудникам правоохранительных органов за постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Якобы дело должно было быть возбуждено из-за смерти 19-летней массажистки одного из релакс-салонов Казани. Напомним, на ее теле не было обнаружено никаких следов насильственной смерти.

Адвокат заключил пять соглашений на оказание юридических услуг и выписал пять квитанций на пятьдесят тысяч рублей каждая, чтобы сохранить видимость законности. Он был задержан с поличным.

Ранее Садыков работал в Следственном комитете, в 2017 году он перешел к адвокатской практике.