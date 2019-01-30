Казанский дворник убирает в шесть раз больше снега, чем в Москве

В Казани дворник убирает от снега зону, которая в шесть раз больше, чем в Москве, говорится в исследовании петербургского журналиста Ильи Казакова, запросившего цифры в администрациях городов.

Работу дворников сравнивали в Петербурге, Москве, Екатеринбурге и Казани, в качестве основы взяли размер территории, которая приходится на одного дворника и одну единицу спецтехники.

В Казани один дворник чистит от снега 3,5 гектара, всего в городе 600 дворников и 567 единиц техники. Общая площадь дорог в городе составляет 21 млн кв. м.

В Москве на одного уборщика приходится 0,6 га дорог. При этом общее количество дворников составляет 25 тысяч, а общая площадь дорог равна 170 млн кв. м., в Санкт-Петербурге один дворник убирает от снега 1,4 га территории, а в Екатеринбурге — 2,3 га.

Напомним, накануне в Казани был вывезен снег с улиц Адоратского, Арбузова, Баумана, Белинского, Беломорская, Восстания, Восход, Даурская, Декабристов, Дубравная, Железнодорожников, Журналистов, Галиаскара Камала, Кирпичникова, Копылова, Мавлютова, Максимова, Мало-Московская, Меридианная, Мусина, Каюма Насыри, Несмелова, Парковая, Пионерская, Попова, Пушкина, Серова, Тинчурина, Сибгата Хакима, Чапаева, Чернышевского, Чуйкова, а также проспектов Ибрагимова, Победы, Ямашева и Кировской дамбы.