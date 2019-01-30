Что изменится в России с февраля: индексация выплат, водители и другое

В России с 1 февраля вступают в силу ряд изменений в законы, в частности, ожидается повышение соцвыплат, а также появятся новые обязанности нотариусов. Об этом сообщает РБК.

Социальные выплаты

С 1 февраля 2019 года пенсии и социальные выплаты военным и сотрудникам некоторых правоохранительных органов будут перечисляться на карту «Мир».

Также с 1 февраля на 4,3% будут проиндексированы федеральные выплаты льготникам, в том числе пособия и компенсации инвалидам и ветеранам. Индексация также коснется выплат при обязательном соцстраховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и выплат на погребение, которые получают родственники умершего пенсионера.

Нотариусы

С 1 февраля меняются обязанности нотариусов, которые теперь должны не позднее окончания одного рабочего дня представлять в Росреестр документы о сделках с недвижимостью. Гражданам не нужно будет самостоятельно обращаться в МФЦ для подачи документов.

Налоги

5 февраля вводятся новые формы уведомлений об использовании права на освобождение от обязанностей налогоплательщика НДС. Соответствующий приказ Минфина устанавливает два вида таких уведомлений: общая форма для большинства налогоплательщиков и отдельная форма для налогоплательщиков, применяющих ЕСХН (единый сельскохозяйственный налог. — РБК).

6 февраля устанавливаются новая форма налоговой декларации по акцизам на алкоголь и порядок ее заполнения. Она представляется начиная с налоговой декларации за март 2019 года.

20 февраля, согласно приказу ФНС, меняются форма налоговой декларации по транспортному налогу и порядок ее заполнения. Например, в новой редакции изложены коды видов транспортных средств и коды налоговых льгот и вычетов. Указанные изменения применяются начиная с налогового периода 2019 года.

Транспорт

С 5 февраля в России к обучению в качестве водителей, осуществляющих перевозку в международном сообщении, допускаются лица, имеющие иностранные национальные или международные водительские удостоверения. Эта поправка распространяется на граждан Киргизской Республики и других государств, законодательство которых закрепляет использование русского языка в качестве официального. Такие иностранные граждане должны осуществлять предпринимательскую и трудовую деятельность на территории России, непосредственно связанную с управлением транспортными средствами.

К сдаче экзамена на право получить свидетельство компетентности международного автомобильного перевозчика будут допускаться граждане указанных государств, представившие иностранное национальное или международное водительское удостоверение соответствующей категории и его копию.

Строительство

28 февраля истекает срок, в течение которого владелец дачного или садового земельного участка, предназначенного для индивидуального жилищного строительства или для ведения личного подсобного хозяйства, в границах населенного пункта, на котором до 4 августа 2018 года начаты строительство или реконструкция жилого дома, жилого строения или объекта ИЖС, вправе направить в уполномоченные органы уведомление о планируемых строительстве или реконструкции на этом земельном участке. В этом случае получение разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию не требуется.

Табак

28 февраля заканчивается эксперимент по маркировке табачной продукции средствами идентификации и мониторингу оборота табачной продукции.

Обязательная маркировка сигарет начнется уже 1 марта 2019-го. С этого момента производители, импортеры и розничные продавцы табачной продукции должны будут зарегистрироваться в системе. Правительство утвердило эксперимент по маркировке сигарет в России в декабре 2017 года.