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В Гидрометцентре РТ опровергли данные об оттепели в Казани

Bчера, 15:34 586 12 Автор: prokazan.ru

В Татарстане не стоит ждать оттепели, которую накануне спрогнозировал профессор КФУ Юрий Переведенцев, об этом сообщили в Гидрометцентре РТ.

- В очередной раз вынуждены констатировать факт недостоверной информации (на этот раз по терминологии) от профессора КФУ Ю. П. Переведенцева, - говорится в сообщении ведомства.

В Гидрометцентре уточнили, что оттепелью официально называется повышение температуры воздуха до 0°С и выше внутри устойчивого холодного периода на фоне отрицательных температур воздуха.

- В ближайшие дни в Татарстане оттепель не ожидается. Погодные условия в республике будут формироваться под влиянием сначала гребня Сибирского антициклона, в начале следующей недели - активного атлантического циклона и его фронтальных разделов, - заявили синоптики.

Завтра и послезавтра в Татарстане ожидается -5..-11 градусов.

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комментарии

Горожанин
0
31 января 2019
16:01
Климатический скандал!
Горожанин
0
31 января 2019
16:13
Надо всё таки прекращать бухать Юрик.
Горожанин
2
31 января 2019
16:41
Дoлбoeб этот ваш югий
Сын алкаша
1
31 января 2019
17:05
В итоге кому верить? Профессору или гидромету?
Горожанин
0
31 января 2019
17:17
Малыш, с тобой не соскучишься )))
В ответ на комментарий пользователя
В итоге кому верить? Профессору или гидромету?
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Горожанин
2
31 января 2019
17:19
Сам ты такой . Человеку может бурно было ,сушняк например ,вот и ляпнул про потепление ,чтоб настроение поднять. Эх вы ,ничего не понимаете в пиве с похмелья.
В ответ на комментарий пользователя
Дoлбoeб этот ваш югий
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Горожанин
0
31 января 2019
17:23
Папе римскому.
В ответ на комментарий пользователя
В итоге кому верить? Профессору или гидромету?
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Ага
1
31 января 2019
17:25
Раком нагнуть ту дурочку которая про оттепель свистела. И отодрать как я Димаса по пятницам!
Горожанин
0
31 января 2019
17:58
Перевезенцев отменил оттепель :))зима продолжается.
Горожанин
0
31 января 2019
18:39
Йурег опять обосралсо ))
Норсултан Базарбаев
0
31 января 2019
18:39
Вы уж договоритесь- отепель или похолодание?
Горожанин
0
31 января 2019
21:52
Проказа вводит читателей в заблуждение , неужели сложно проверить факты перед публикацией новости?

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