В Гидрометцентре РТ опровергли данные об оттепели в Казани

В Татарстане не стоит ждать оттепели, которую накануне спрогнозировал профессор КФУ Юрий Переведенцев, об этом сообщили в Гидрометцентре РТ.

- В очередной раз вынуждены констатировать факт недостоверной информации (на этот раз по терминологии) от профессора КФУ Ю. П. Переведенцева, - говорится в сообщении ведомства.

В Гидрометцентре уточнили, что оттепелью официально называется повышение температуры воздуха до 0°С и выше внутри устойчивого холодного периода на фоне отрицательных температур воздуха.

- В ближайшие дни в Татарстане оттепель не ожидается. Погодные условия в республике будут формироваться под влиянием сначала гребня Сибирского антициклона, в начале следующей недели - активного атлантического циклона и его фронтальных разделов, - заявили синоптики.

Завтра и послезавтра в Татарстане ожидается -5..-11 градусов.