«На обед - 2-3 крошки хлеба»: казанцы о том, как выживали в блокадном Ленинграде

В минувшие выходные в Казани прошли памятные мероприятия в честь 75-й годовщины снятия блокады Ленинграда во время Великой Отечественной войны. В 1941 году в Казань эвакуировали 927 жителей города на Неве.

- 7 эшелонов успели покинуть город до 8 сентября, восьмой пришел позже, но живых там было очень мало, - рассказывает директор школы №101 в Дербышках Татьяна Петрова. Именно сюда в годы войны перевезли детей блокадного Ленинграда.

Сейчас в Казани живет 46 блокадников. Корреспонденты "Pro Города" пообщались с ними и узнали, как город пережил страшные 872 дня.

79-летняя Валентина Баранова родилась в Ленинграде. Ее отец ушел на войну, мама работала на фабрике. Когда город оказался в блокаде, они жили вместе с бабушкой и беременной тетей.

- Мама спасла всех нас, так как работала в бригаде, которая чистила город от умерших людей, - вспоминает пенсионерка. - Их за это кормили чечевичной похлебкой, поэтому свою продуктовую карточку она тратила не на себя, а на нас. Так мы и выжили. Мама дожила до 90 лет, но после войны не могла спокойно смотреть на блюда из чечевицы.

83-летняя Гаданья Гатина родилась и выросла в Ленинграде. Когда город оказался в осаде, ей было 6 лет. Вспоминая те годы, она не может сдержать слез.

- До сих пор помню, как мама хлеб на нас четверых детей делила. Разложит крошки на столе, а мы брали по-очереди по 2-3 крошки, - вспоминает пенсионерка. - Когда ситуация с хлебом стала лучше, мы делали "суп". Накрошим его в ковш, зальем подсоленной водой. Сначала выпивали "бульон", а потом кушали хлеб. Это было первое и второе блюдо.