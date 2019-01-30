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В Казани осудили бывшего спецназовца, избившего подростка-аутиста у метро

Cегодня, 13:21 335 4 Автор: prokazan.ru
Его отправили в колонию-поселение

В Казани осудили 43-летнему экс-сотрудника спецназа Рустема Газизуллина, которого признали виновным в избиении 17-летнего подростка-аутиста у станции метро "Яшьлек", об этом стало известно сегодня на заседании.

Мужчину признали виновным в умышленном причинении вреда здоровью, и приговорили к 2 годам и 3 месяцам колонии-поселения.

Напомним, 17 сентября подросток должен был доехать после занятий до станции метро "Площадь Тукая", но проехал остановку. Его мама по телефону посоветовала ему уточнить у других людей, где именно он находится, для этого он вышел на улицу. Случайный прохожий, к которому он обратился за помощью, начал избивать школьника, в том числе ногами, подростка спасли продавцы магазина. У школьника диагностировали переломы верхней и передней стенок правой верхнечелюстной пазухи, причинившие его здоровью вред средней тяжести.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". Подозреваемый в избиении подростка по решению суда был заключен под стражу, свою вину он признал.

Также он рассказал, что испугался подростка, который налетел на него с сыном, в результате чего и случилось нападение. "Он на меня налетел, когда я шел со своим ребенком. Сказал "Убью", — плюнул на меня, я вообще растерялся в тот момент, не успел даже ничего придумать. Сейчас весна, осень, у них обострение, похоже", - говорил казанец.

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комментарии

Горожанин
1
31 января 2019
13:50
поселение 2 года, лучше полгодика, но в клетку этого зверя
герцог
1
31 января 2019
14:03
Мотив поступка он закрыт и труден так для распечатки.Там удовольствие лежит-но, впрочем, всё это догадки.Внутри сложилось как-то так-всё это прошлого ожоги.Мотив исполнен как-то им и он включил в режимчик ноги.
не спецназовец
0
31 января 2019
14:36
Что значит поселения??? Общего режима этому беспредельщику!
и посадили вот открыл нам Амервот инужноику пусть хоть немного о нас государства позаботиться
0
31 января 2019
14:44
Родителей наказать не мешало бы а если на женщину с ребенком напал этот подросток?
Русский обыватель
0
31 января 2019
14:59
За что его посадили? Он всего лишь честно выполнил по отношению к рядовому обывателю именно то чему его учили его начальники.
ашотик
0
31 января 2019
15:01
ита злой татар.пачему среди них такие злыи?

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