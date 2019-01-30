В Казани осудили бывшего спецназовца, избившего подростка-аутиста у метро

В Казани осудили 43-летнему экс-сотрудника спецназа Рустема Газизуллина, которого признали виновным в избиении 17-летнего подростка-аутиста у станции метро "Яшьлек", об этом стало известно сегодня на заседании.

Мужчину признали виновным в умышленном причинении вреда здоровью, и приговорили к 2 годам и 3 месяцам колонии-поселения.

Напомним, 17 сентября подросток должен был доехать после занятий до станции метро "Площадь Тукая", но проехал остановку. Его мама по телефону посоветовала ему уточнить у других людей, где именно он находится, для этого он вышел на улицу. Случайный прохожий, к которому он обратился за помощью, начал избивать школьника, в том числе ногами, подростка спасли продавцы магазина. У школьника диагностировали переломы верхней и передней стенок правой верхнечелюстной пазухи, причинившие его здоровью вред средней тяжести.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". Подозреваемый в избиении подростка по решению суда был заключен под стражу, свою вину он признал.

Также он рассказал, что испугался подростка, который налетел на него с сыном, в результате чего и случилось нападение. "Он на меня налетел, когда я шел со своим ребенком. Сказал "Убью", — плюнул на меня, я вообще растерялся в тот момент, не успел даже ничего придумать. Сейчас весна, осень, у них обострение, похоже", - говорил казанец.