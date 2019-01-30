В Татарстане собираются построить психоневрологический интернат

Правительство России в 2019 году выделило 2 млрд руб. на строительство в России 17 психоневрологическиих интернатов, в частности, в Татарстане. Это следует из распоряжения правительства, созданного в рамках проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография», передает РБК.

Документ предусматривает пообъектное распределение субсидий на строительство 17 психоневрологических интернатов в российских регионах. Эти регионы — республики Крым, Марий Эл, Хакасия, Тыва, Татарстан, Якутия и Мордовия, Красноярский и Хабаровский края, а также восемь областей — Томская, Саратовская, Омская, Новгородская, Иркутская, Воронежская, Астраханская и Амурская.

Срок ввода в эксплуатацию объектов — с 2019 по 2021 год в зависимости от региона.