Под Казанью женщина с ребенком чуть не погибли, попытавшись согреться от духовки

В Зеленодольске накануне вечером 22-летняя девушка с 4-месячной дочкой чуть не погибли, попытавшись согреться на кухне от духовки, сообщили в МЧС по РТ.

В доме №52 по улице Карла Маркса девушка включила и открыла духовку газовой плиты для обогрева кухни, пока ее 28-летний муж находился в ванной. Когда мужчина вышел на кухню, он нашел жену и дочь в полуобморочном состоянии, выяснилось, что у них отравление угарным газом средней степени тяжести.

Уточняется, что окна и двери в квартире были плотно закрыты, из-за чего в нее не поступал воздух, что и привело к отравлению.

Пострадавших госпитализировали в реанимацию.