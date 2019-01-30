Казань подала заявку на Европейские игры 2023 года

Казань подала заявку на проведение Европейских игр в 2023 году, Олимпийский комитет России полностью ее поддержал. Об этом сообщается на сайте организации.

Ранее были согласованы заявки на проведение в России финального матча Лиги чемпионов по футболу 2021 года в Санкт- Петербурге, летней Универсиады 2023 года в Екатеринбурге, Европейских игр 2023 года в Казани, чемпионата Европы и этапа мирового тура по пляжному волейболу 2019 года в Москве, чемпионата Европы 2022 года и чемпионата мира 2023 года по гребле на байдарках, каноэ и параканоэ в Москве.

Глава ОКР Станислав Поздняков заявил, что Европейские игры являются вторыми по значимости комплексными олимпийскими соревнованиями на континенте.

Ранее сообщалось, что Казань была кандидатом на проведение Европейских игр в 2019 году. Они в итоге пройдут в Минске.

Европейские игры 2023 года станут третьими по счету, впервые они прошли в Баку в июне 2015 года.