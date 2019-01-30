Казань подала заявку на Европейские игры 2023 года

Казань подала заявку на проведение Европейских игр в 2023 году, Олимпийский комитет России полностью ее поддержал. Об этом сообщается на сайте организации.
Ранее были согласованы заявки на проведение в России финального матча Лиги чемпионов по футболу 2021 года в Санкт- Петербурге, летней Универсиады 2023 года в Екатеринбурге, Европейских игр 2023 года в Казани, чемпионата Европы и этапа мирового тура по пляжному волейболу 2019 года в Москве, чемпионата Европы 2022 года и чемпионата мира 2023 года по гребле на байдарках, каноэ и параканоэ в Москве.
Глава ОКР Станислав Поздняков заявил, что Европейские игры являются вторыми по значимости комплексными олимпийскими соревнованиями на континенте.
Ранее сообщалось, что Казань была кандидатом на проведение Европейских игр в 2019 году. Они в итоге пройдут в Минске.
Европейские игры 2023 года станут третьими по счету, впервые они прошли в Баку в июне 2015 года.
комментарии
Все эти мероприятия предназначены для отмыва денег в больших количествах, и это лакомый куш, отказаться от которого никто из верхушки не намерен
- А Казани то что до этого? Пусть скандалят! Чем больше скандала - тем шире известность Казани! Главное - в Казань придут федеральные (украденные у всей России - за счет не принадлежащего Москве сибирского газа и нефти) большие, очень большие деньги. Пупкин очень любит себя пиарить. Он боится! Будут строиться новые развязки, виадуки, переходы, метро! Появятся новые бесшумные современные многовагонные трамваи. Кто против ЭТОГО? Не нравится, хотите как в "знаменитом" Торжке? Где стоишь там и какать? С радостным кабаньим хрюканьем?
https://charter97.org/ru/news/2019/1/30/321804/
"Минские студенты отказываются работать за «спасибо» на Евроиграх"
Вот и у нас тоже заставят работать за спасибо.
Насколько помню, студентам на прошлых спортивных мероприятиях исправно платили. У нас не коммунизм чтоб работать за спасибо.
https://charter97.org/ru/news/2019/1/30/321804/
"Минские студенты отказываются работать за «спасибо» на Евроиграх"
Вот и у нас тоже заставят работать за спасибо.
В городе есть все для проведения любого чемпионата - надо этим пользоваться и привлекать туристов в город. Конечно, если ты на сто работаешь или кассир в пяторочке то пофиг, но сейчас уже новая отрасль появилась как туризм. Новые рабочие места у казанцев - экскурсоводы, водители для трансферов, сколько гостинице и хостелов открылись - всем работа найдется. А уж таксисты и кафе всегда рады новому потоку туристов! Раньше такого не было, а сейчас даже делать тебе ничего не нужно - люди сами едут в Казань и несут свои деньги. Конечно, основной приток именно в дни чемпионатов.