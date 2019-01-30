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Казань подала заявку на Европейские игры 2023 года

Bчера, 09:01 1257 35 Автор: prokazan.ru
Олимпийский комитет России полностью ее поддержал

Казань подала заявку на проведение Европейских игр в 2023 году, Олимпийский комитет России полностью ее поддержал. Об этом сообщается на сайте организации.

Ранее были согласованы заявки на проведение в России финального матча Лиги чемпионов по футболу 2021 года в Санкт- Петербурге, летней Универсиады 2023 года в Екатеринбурге, Европейских игр 2023 года в Казани, чемпионата Европы и этапа мирового тура по пляжному волейболу 2019 года в Москве, чемпионата Европы 2022 года и чемпионата мира 2023 года по гребле на байдарках, каноэ и параканоэ в Москве.

Глава ОКР Станислав Поздняков заявил, что Европейские игры являются вторыми по значимости комплексными олимпийскими соревнованиями на континенте.

Ранее сообщалось, что Казань была кандидатом на проведение Европейских игр в 2019 году. Они в итоге пройдут в Минске.

Европейские игры 2023 года станут третьими по счету, впервые они прошли в Баку в июне 2015 года.

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комментарии

Горожанин
12
30 января 2019
09:16
Ни в коем случае нельзя одобрять проводить какие либо международные мероприятия
Сын алкаша
15
30 января 2019
09:17
Правильно. Опять красивые девчонки в коротких шортах приедут как в прошлом году... полюбоваться приятно и передёрнуть....
Горожанин
8
30 января 2019
09:26
Народ одобрил эту заявку?
Горожанин
4
30 января 2019
09:31
Возмутительно
Горожанин
4
30 января 2019
09:36
Ну конечно! Налогоплательщики и будущие пенсионеры все против.
В ответ на комментарий пользователя
Народ одобрил эту заявку?
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Горожанин
2
30 января 2019
09:57
Лишь бы летом
Ray
0
30 января 2019
09:59
Понимаете, вас то никто и не будет спрашивать
Все эти мероприятия предназначены для отмыва денег в больших количествах, и это лакомый куш, отказаться от которого никто из верхушки не намерен
герцог
0
30 января 2019
10:18
Нет не могём без славы жить.Хотим историей крутить.
Горожанин
3
30 января 2019
10:22
Не такое крупное мероприятие, одобрить могут, инфраструктура есть, туризм тоже напрямую зависимость имеет.
горожанин
3
30 января 2019
10:22
Похоже, власть заразилась олимпоманией, в голове только игры. Ладно бы экономика росла хотя бы на 3-4% в год. На что резвиться собрались? Стагнация с 2012 года и по сей день. Как можно сочетать военные игрища и спортивные игры ?
Горожанин
1
30 января 2019
10:27
Какой народ его никогда не спрашивают так же и о выборах и тд и тп. Народ нужен только для налогов и сборов да и еще для статистики.
В ответ на комментарий пользователя
Народ одобрил эту заявку?
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герцог
4
30 января 2019
10:39
Поэма "Пожарник" Он триста раз влетал в окно несяся с лестницей на телеТак возникает мастерство и это братцы в самом деле.Вот прислонив её к стене-в проёме лихо исчезаетКрасотка увидав его глазами томно там моргаетА он летит весь налегке как предки наши завещалиБессмертный воин всех эпох-его ботинки рвали дали.И силу чувствуя свою и свежесть мышц их исполененье.Он пика мастерства достиг-начальству там на удивленье.Рокочет в славе стадион все лицезрят героя века.А он из скромности своей идёт походкой человека.Которому там всё смешно и для него привычно этоВнутри себя он понимал закатится и славы летоНе вечно буду я таким когда-нибудь откажут силы.Изношен пушки крепкий ствол и дуло у святой мортиры
Русский обыватель
5
30 января 2019
10:59
И кончится все как и Распилиада-2014: всех наших стероидных "чемпионов" лишат цацок и они будут ругаться что это несправедливо. И Басманный суд опять постанвовит считать этих лузеров "Чемпионами Мира на территории РФ".
Горожани
3
30 января 2019
11:28
Да, Басманный суд - величайшее ,,творение,, путинизма, наверное, войдет в мировую историю по части ,,Олимпийских чемпионов на территории России,, До такого не додумались даже в Зимбабве.
Горожанин
1
30 января 2019
11:43
Нет,лишь бы зимой , в лютый мороз и сильный снегопад . Посмотреть как будут иностранцам ...и усердно убирать снег с улиц и дорог .
В ответ на комментарий пользователя
Лишь бы летом
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Горожанин
1
30 января 2019
11:50
Потом не удивляйтесь, что растут цены на квартиры и в магазинах
Горажанин
2
30 января 2019
11:59
Эйбэт була!!
ага
1
30 января 2019
12:17
Зачем же так сразу? Иногда и мнение биомассы спрашивают. Например, "Какое имя дать подобранной волонтерами бездомной собаке?"
В ответ на комментарий пользователя
Какой народ его никогда не спрашивают так же и о выборах и тд и тп. Народ нужен только для налогов и сборов да и еще для статистики.
Развернуть
Горажанин
1
30 января 2019
12:30
Я за Спорт.
Горажанин
1
30 января 2019
12:34
Иди бугать
В ответ на комментарий пользователя
Возмутительно
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Горожанин
2
30 января 2019
13:41
Очень здорово, ждем гостей на новое крупное мероприятие.)
Горожанин
1
30 января 2019
13:42
Забавно, почему у нас одинаковые аватарки?)
В ответ на комментарий пользователя
Я за Спорт.
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Шамиль
1
30 января 2019
14:41
"""""И кончится все как и Распилиада-2014: всех наших стероидных "чемпионов" лишат цацок и они будут ругаться что это несправедливо."""""

- А Казани то что до этого? Пусть скандалят! Чем больше скандала - тем шире известность Казани! Главное - в Казань придут федеральные (украденные у всей России - за счет не принадлежащего Москве сибирского газа и нефти) большие, очень большие деньги. Пупкин очень любит себя пиарить. Он боится! Будут строиться новые развязки, виадуки, переходы, метро! Появятся новые бесшумные современные многовагонные трамваи. Кто против ЭТОГО? Не нравится, хотите как в "знаменитом" Торжке? Где стоишь там и какать? С радостным кабаньим хрюканьем?
Русский обыватель
3
30 января 2019
15:09
О том как такие дела проходят в братской Белоруссии можно узнать например вот здесь:

https://charter97.org/ru/news/2019/1/30/321804/
"Минские студенты отказываются работать за «спасибо» на Евроиграх"

Вот и у нас тоже заставят работать за спасибо.
Горожанин
0
30 января 2019
15:19
С чего бы это?
Насколько помню, студентам на прошлых спортивных мероприятиях исправно платили. У нас не коммунизм чтоб работать за спасибо.
В ответ на комментарий пользователя
О том как такие дела проходят в братской Белоруссии можно узнать например вот здесь:

https://charter97.org/ru/news/2019/1/30/321804/
"Минские студенты отказываются работать за «спасибо» на Евроиграх"

Вот и у нас тоже заставят работать за спасибо.
Развернуть
Горожанин
0
30 января 2019
15:21
Да, летом в Казани есть чем заняться, климат как раз подходящий под это время года.
В ответ на комментарий пользователя
Лишь бы летом
Развернуть
Горожанин
3
30 января 2019
16:13
Не дай бог.
Горожанин
0
30 января 2019
17:55
Какая-то часть точно одобрит. А уж работники общепита, сферы туризма тем более.
В ответ на комментарий пользователя
Народ одобрил эту заявку?
Развернуть
Горожанин
0
30 января 2019
17:58
Есть опыт работы волонтером ? Они кстати поднаторели к чемпионаты прошлогоднему. Заметна разница.
В ответ на комментарий пользователя
Зачем же так сразу? Иногда и мнение биомассы спрашивают. Например, "Какое имя дать подобранной волонтерами бездомной собаке?"
Развернуть
Горожанин
0
30 января 2019
18:54
Чем они тебе лично мешают??? Сейчас даже инфраструктуру строить не нужно. Все есть в городе. Бери и пользуйся. Или стадионы пусть простаивают?
В ответ на комментарий пользователя
Ни в коем случае нельзя одобрять проводить какие либо международные мероприятия
Развернуть
Горожанин
0
30 января 2019
18:57
да господи против только несколько снобов на сайте и все. Или вечно недовольные у кого кукушка уже поехала.

В городе есть все для проведения любого чемпионата - надо этим пользоваться и привлекать туристов в город. Конечно, если ты на сто работаешь или кассир в пяторочке то пофиг, но сейчас уже новая отрасль появилась как туризм. Новые рабочие места у казанцев - экскурсоводы, водители для трансферов, сколько гостинице и хостелов открылись - всем работа найдется. А уж таксисты и кафе всегда рады новому потоку туристов! Раньше такого не было, а сейчас даже делать тебе ничего не нужно - люди сами едут в Казань и несут свои деньги. Конечно, основной приток именно в дни чемпионатов.
В ответ на комментарий пользователя
Какая-то часть точно одобрит. А уж работники общепита, сферы туризма тем более.
Развернуть
Горожанин
0
30 января 2019
18:58
по любому летом. Зимой такой климат не выдержат спортсмены и гости чемпионата.
В ответ на комментарий пользователя
Да, летом в Казани есть чем заняться, климат как раз подходящий под это время года.
Развернуть
Горожанин
0
30 января 2019
19:01
а зачем спрашивать? Если большинство хочет просто пить, есть и на диване валяться. Чем тебя конкретно так задевает любой ЧМ? Да город только лучше стал после проведения всех ЧМ. Так бы как Уфа остались бы в развитии, как будто 90х. А бюджеты одинаковые у Казани и Уфы.
В ответ на комментарий пользователя
Какой народ его никогда не спрашивают так же и о выборах и тд и тп. Народ нужен только для налогов и сборов да и еще для статистики.
Развернуть
Горожанин
0
30 января 2019
19:03
Вам то что? В городе уже есть все условия для проведения ЧМ.
В ответ на комментарий пользователя
Ну конечно! Налогоплательщики и будущие пенсионеры все против.
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Горожанин
0
30 января 2019
22:15
Алла кюрсятмясэн

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Женя Потехина

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Женя Потехина

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