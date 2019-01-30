В Казани собираются ежегодно поднимать стоимость проезда

В Казани будут ежегодно повышаться стоимость проезда на общественном транспорте на 1 рубль, сообщил глава исполкома города Денис Калинкин.

Городские перевозчики сегодня на заседании по безопасности дорожного движения пожаловались на ухудшающееся финансовое состояние.

- Вопрос какой — повышение тарифов? Решение принято, и оно уже не обсуждается. Поэтому в последующем индексация — с ростом тарифов ежегодно на 1 руб, - отметил чиновник.

Он напомнили, что перевозчики "просили увеличить стоимость проезда до 32 рублей", но было принято решение сделать тариф в 27 рублей.

- Мы помним, что стоимость не менялась два года, выросла стоимость ГСМ, запчастей, увеличилась инфляция. Ваши расчеты экономически верны и обоснованы, мы их знаем уже наизусть [...] Любую отрасль возьмите — везде убытки. Каждому есть что сказать, каждому есть что повышать, сообщил Денис Калинкин.

Напомним, стоимость проезда повысят с 3 февраля. Стоимость проезда на автобусе, троллейбусе, трамвае и метро будет стоить 27 рублей при оплате наличными, при оплате транспортной картой стоимость поездки составит 25 рублей. Месячный проездной на 100 поездок снизит цену до 18 рублей. Проездные на 50 поездок, на которые больше всего жаловались перевозчики, отменили.