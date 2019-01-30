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архив ProKazan.ru

В Казани собираются ежегодно поднимать стоимость проезда

29.01.2019, 17:17 2544 65 Автор: prokazan.ru
Перевозчики пожаловались на недостаточность повышения

В Казани будут ежегодно повышаться стоимость проезда на общественном транспорте на 1 рубль, сообщил глава исполкома города Денис Калинкин.

Городские перевозчики сегодня на заседании по безопасности дорожного движения пожаловались на ухудшающееся финансовое состояние.

- Вопрос какой — повышение тарифов? Решение принято, и оно уже не обсуждается. Поэтому в последующем индексация — с ростом тарифов ежегодно на 1 руб, - отметил чиновник.

Он напомнили, что перевозчики "просили увеличить стоимость проезда до 32 рублей", но было принято решение сделать тариф в 27 рублей.

- Мы помним, что стоимость не менялась два года, выросла стоимость ГСМ, запчастей, увеличилась инфляция. Ваши расчеты экономически верны и обоснованы, мы их знаем уже наизусть [...] Любую отрасль возьмите — везде убытки. Каждому есть что сказать, каждому есть что повышать, сообщил Денис Калинкин.

Напомним, стоимость проезда повысят с 3 февраля. Стоимость проезда на автобусе, троллейбусе, трамвае и метро будет стоить 27 рублей при оплате наличными, при оплате транспортной картой стоимость поездки составит 25 рублей. Месячный проездной на 100 поездок снизит цену до 18 рублей. Проездные на 50 поездок, на которые больше всего жаловались перевозчики, отменили.

 
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комментарии

Горожанин
1
29 января 2019
17:28
Аппетит приходит во время жратвы.
Горожанин
4
29 января 2019
17:31
Теперь я понимаю выбор цвета для этих сарайчиков на колесиках.
Горожанин
1
29 января 2019
17:39
Кто бы сомневался. Об улучшения обслуживания ни слова,зато о подорожании проезда-с восторгом.
Горожанин
31
29 января 2019
17:40
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Горожанин
4
29 января 2019
17:41
Желтый и красный - самые легко заметные для глаза цвета, машины с ними реже остальных попадают в аварию.
В ответ на комментарий пользователя
Теперь я понимаю выбор цвета для этих сарайчиков на колесиках.
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Горожанин
23
29 января 2019
17:45
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Город
0
29 января 2019
17:50
Интересно..... а руководство компаний планирует ежегодно индексировать зарплату работников? Хотя бы на 1000 р в год
Манштейн
1
29 января 2019
17:52
Если убытки во всех отраслях как чинуш признался - то в борделе надо не кровати двигать, а шлюх менять.
Горожанин
21
29 января 2019
17:57
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин
3
29 января 2019
17:58
задача муниципального транспорта - перевозка пассажиров, а не прибыль извлекать
Город
1
29 января 2019
18:07
Абдулхаков сначала тоже кукарекал, что платные муниципальные парковки не ставят перед собой цель заработать.
Однако регулярно чирикает, что город заработал на штрафах ....... рублей
В ответ на комментарий пользователя
задача муниципального транспорта - перевозка пассажиров, а не прибыль извлекать
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Горожанин
0
29 января 2019
18:15
Справедливо? Тогда вот уровень инфляции за последние 10 лет по годам с 2008 года: 13,28, 8,8, 8,78, 6,1, 6,58, 6,45, 11,36, 12,91, 5,38, 2,52, 4,27. Цена проезда в 2008 году составляла 10 руб. Считаем 10*(1+0.1328)*(1+0,088)*...(1+0.0427)=22,86руб. А не 27 руб.
В ответ на комментарий пользователя
Так-то справедливо, индексация с учетом роста остальных цен.
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Горожанин
1
29 января 2019
18:18
Но если все применят такую формулу к своим расценкам, ты выпадешь в осадок просто, без штанов.
В ответ на комментарий пользователя
Так-то справедливо, индексация с учетом роста остальных цен.
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Горожанин
9
29 января 2019
18:22
За что?
В ответ на комментарий пользователя
Интересно..... а руководство компаний планирует ежегодно индексировать зарплату работников? Хотя бы на 1000 р в год
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герцог
4
29 января 2019
18:28
Реакция побеждает всегда. Свобода-понятие относительное и им пользуются политиканы ради политических целей. Большинство населения будет жить и работать в угоду меньшинству.
герцог
0
29 января 2019
18:32
Всё дело во власти.Кто пришёл к власти.Ну что уж они такого нашли негативного в коммунизме.Сейчас насилия и нарушения прав законодателя перед работником гораздо больше-ну не в этом дело.Экономические решения принимают чиновники на местах.
Шамиль
5
29 января 2019
18:50
"""""Любую отрасль возьмите — везде убытки. Каждому есть что сказать, каждому есть что повышать, сообщил Денис Калинкин. """""

- А путин же вместе с едрисней обещал вам рай и коммунизм? Получили? Проголосовали? За бездаря? За войны? За оголтелый милитаризм? ТОГДА ЧЕ ЗАНЫЛИ ЛАКЕИ??????
Горожанин
10
29 января 2019
19:36
Не пробовали правильно парковаться, чтобы не получать штрафы? Для таких как ты увеличить нужно штрафы!
В ответ на комментарий пользователя
Абдулхаков сначала тоже кукарекал, что платные муниципальные парковки не ставят перед собой цель заработать.
Однако регулярно чирикает, что город заработал на штрафах ....... рублей
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Крутой Уокер
0
29 января 2019
19:51
Везде убытки,где деньги взять конечно у населения.
Горожанин
17
29 января 2019
19:53
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин
13
29 января 2019
20:26
Нормальные автобусы, вы еще видимо других не видели. Скатайтесь в Уфу, где бюджет города почти такой же как в Казани, кстати. Там на дорогах одни коптилки и убитые маршрутки частников, где тарифы не регулируются исполкомом никак.
В ответ на комментарий пользователя
Теперь я понимаю выбор цвета для этих сарайчиков на колесиках.
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Горожанин
0
29 января 2019
20:28
Я так понял, ты сочинский армянин? 1 рубль раз в год. А не тебе невдомек, что в году 365 дней, и каждый день нужно людям куда-то ехать, по необходимости, а не по развлекухе, и 2 раза только. А еще помножить на количество таких "умников", по рублю тырящих.
В ответ на комментарий пользователя
1 рубль в год некритично же. Зачем драматизировать?
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Горожанин
0
29 января 2019
20:30
Копейка, как известно, рубль бережет.
В ответ на комментарий пользователя
1 рубль в год некритично же. Зачем драматизировать?
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Горожанин
2
29 января 2019
20:32
Если тебе не критично, то сейчас, значит, собрался, зад свой с дивана поднял, и пошел раздавать каждому прохожему по 1 рублю.
В ответ на комментарий пользователя
1 рубль в год некритично же. Зачем драматизировать?
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герцог
2
29 января 2019
20:51
Ул бикини одела.
Горожанин
1
29 января 2019
20:54
Тэбе отдать и одного ру[***] жалко. Излишек и волку впрок не идет.
В ответ на комментарий пользователя
1 рубль в год некритично же. Зачем драматизировать?
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Горожанин
6
29 января 2019
21:04
пусть тогда раз в год рубль, чем сейчас бы сделали вообще 35 рублей.
В ответ на комментарий пользователя
Копейка, как известно, рубль бережет.
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Горожанин
11
29 января 2019
21:05
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин
12
29 января 2019
21:18
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин
1
29 января 2019
21:20
Потому что повышения зарплаты не дождёшься, зато повышения цены на что угодно запросто.
В ответ на комментарий пользователя
Сам понял что написал? Почему то все просят себе повышение зарплаты, а почему АТП не может этого просить? Почему они должны в минус работать, а водители и кондукторы сверхурочно? В Казани самый дешевый проезд вообще-то из всех городов-миллиоников.
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Горожанин
0
29 января 2019
21:25
Я не революционер, это слишком примитивно, по мне.
В ответ на комментарий пользователя
бла бла бла диванный революционер проснулся в комментариях)) Реально 1 рубль это повод тратить свои нервы и тут испражняться в комментариях? Да ты на пиво и сигареты больше тратишь))) А они тоже дорожают и что то на митинг никто не пошел. Или автобусы на воздухе ездят,а не на бензине? Или повышение цены на бензин их не касается? За три года с момента последнего повышения тарифа в апреле 2016 года общий процент инфляции в экономике составил 11,4%. Поэтому скажи спасибо, что подняли цену всего на 2 ру[***] до 27 руб.
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Горожанин
0
29 января 2019
21:31
Вот именно, уже потратил нервы на твои инсинуации. Тебе не кажется, что ты уже должен?
В ответ на комментарий пользователя
бла бла бла диванный революционер проснулся в комментариях)) Реально 1 рубль это повод тратить свои нервы и тут испражняться в комментариях? Да ты на пиво и сигареты больше тратишь))) А они тоже дорожают и что то на митинг никто не пошел. Или автобусы на воздухе ездят,а не на бензине? Или повышение цены на бензин их не касается? За три года с момента последнего повышения тарифа в апреле 2016 года общий процент инфляции в экономике составил 11,4%. Поэтому скажи спасибо, что подняли цену всего на 2 ру[***] до 27 руб.
Развернуть
глас народа
0
29 января 2019
21:33
Народ будет ждать, когда вы наконец-то нажретесь
Горожанин
0
29 января 2019
21:48
здорово, на 10 рублей подняли сразу и все потому что исполком монополист!!!была бы частная конкуренция , то проезд стоил бы не больше 15 рублей.....
Горожанин
0
29 января 2019
22:11
Вобщем, то что буду делать я, это сугубо мое дело. Но люди же должны знать твою лживую натуру.
В ответ на комментарий пользователя
бла бла бла диванный революционер проснулся в комментариях)) Реально 1 рубль это повод тратить свои нервы и тут испражняться в комментариях? Да ты на пиво и сигареты больше тратишь))) А они тоже дорожают и что то на митинг никто не пошел. Или автобусы на воздухе ездят,а не на бензине? Или повышение цены на бензин их не касается? За три года с момента последнего повышения тарифа в апреле 2016 года общий процент инфляции в экономике составил 11,4%. Поэтому скажи спасибо, что подняли цену всего на 2 ру[***] до 27 руб.
Развернуть
Горожанин
0
29 января 2019
22:24
И тогда, далеко не везде, ты проскочишь без охраны.
В ответ на комментарий пользователя
бла бла бла диванный революционер проснулся в комментариях)) Реально 1 рубль это повод тратить свои нервы и тут испражняться в комментариях? Да ты на пиво и сигареты больше тратишь))) А они тоже дорожают и что то на митинг никто не пошел. Или автобусы на воздухе ездят,а не на бензине? Или повышение цены на бензин их не касается? За три года с момента последнего повышения тарифа в апреле 2016 года общий процент инфляции в экономике составил 11,4%. Поэтому скажи спасибо, что подняли цену всего на 2 ру[***] до 27 руб.
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Горожанин
0
29 января 2019
22:29
Тебя будут ненавидеть все.
В ответ на комментарий пользователя
бла бла бла диванный революционер проснулся в комментариях)) Реально 1 рубль это повод тратить свои нервы и тут испражняться в комментариях? Да ты на пиво и сигареты больше тратишь))) А они тоже дорожают и что то на митинг никто не пошел. Или автобусы на воздухе ездят,а не на бензине? Или повышение цены на бензин их не касается? За три года с момента последнего повышения тарифа в апреле 2016 года общий процент инфляции в экономике составил 11,4%. Поэтому скажи спасибо, что подняли цену всего на 2 ру[***] до 27 руб.
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Горожанин
0
29 января 2019
22:48
Твоя жизнь превратится в ад, и ты медленно, но верно, сойдешь с ума.
В ответ на комментарий пользователя
бла бла бла диванный революционер проснулся в комментариях)) Реально 1 рубль это повод тратить свои нервы и тут испражняться в комментариях? Да ты на пиво и сигареты больше тратишь))) А они тоже дорожают и что то на митинг никто не пошел. Или автобусы на воздухе ездят,а не на бензине? Или повышение цены на бензин их не касается? За три года с момента последнего повышения тарифа в апреле 2016 года общий процент инфляции в экономике составил 11,4%. Поэтому скажи спасибо, что подняли цену всего на 2 ру[***] до 27 руб.
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Горожанин
0
29 января 2019
22:55
вот спасибо, вот угодили, цену не "сильно" оказывается подняли, надо благодарить еще чинушей. булдырдыгыз!
Манштейн
0
29 января 2019
23:58
Давай в ножки им хлопнемся, могли вообще ведь 300 сделать! Тут вопрос не в рубле или двух, а в том, что никто не хочет раскрывать из чего складывается такая цена, насколько она вообще обоснованна, сколько там лишних менеджеров в АТП сидит, почему все дорожающее топливо не субсидируется для них из федеральной трубы и прочее, прочее. Ну и вопрос два - зарплаты мало у кого индексируются, максимум на величину якобы инфляции, а цены на жкх, в магазине и прочие траты явно ее превышают. А поднять расценки каждая сволочь норовит.
В ответ на комментарий пользователя
бла бла бла диванный революционер проснулся в комментариях)) Реально 1 рубль это повод тратить свои нервы и тут испражняться в комментариях? Да ты на пиво и сигареты больше тратишь))) А они тоже дорожают и что то на митинг никто не пошел. Или автобусы на воздухе ездят,а не на бензине? Или повышение цены на бензин их не касается? За три года с момента последнего повышения тарифа в апреле 2016 года общий процент инфляции в экономике составил 11,4%. Поэтому скажи спасибо, что подняли цену всего на 2 ру[***] до 27 руб.
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Горожанин
0
30 января 2019
00:19
Точно/верно говорят "СОВСЕМ СКОРО" в стороне стоять не буду....
Горожанин
3
30 января 2019
06:50
Для таких ,как ты,вообще сделать проезд 50 рублей,пердун старый
В ответ на комментарий пользователя
Не пробовали правильно парковаться, чтобы не получать штрафы? Для таких как ты увеличить нужно штрафы!
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Горожанин
0
30 января 2019
08:45
ГЕНИАЛЬНО!!!
В ответ на комментарий пользователя
Если убытки во всех отраслях как чинуш признался - то в борделе надо не кровати двигать, а шлюх менять.
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Горожанин
2
30 января 2019
08:51
САДИСЬ! ПЯТЬ!!
В ответ на комментарий пользователя
Справедливо? Тогда вот уровень инфляции за последние 10 лет по годам с 2008 года: 13,28, 8,8, 8,78, 6,1, 6,58, 6,45, 11,36, 12,91, 5,38, 2,52, 4,27. Цена проезда в 2008 году составляла 10 руб. Считаем 10*(1+0.1328)*(1+0,088)*...(1+0.0427)=22,86руб. А не 27 руб.
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Ф1
0
30 января 2019
08:58
Гнать Метшина с Минихановым поганой метлой!
Горожанин
0
30 января 2019
09:02
С инфляцией все понятно я 2008 машину заправлял 92м по 14.50 на трассе сейчас по 40 рублей ) перевозчиков не защищаю конечно, у них при расчетах никогда не будут учитывать деньги полученные за рекламу в транспорте!
В ответ на комментарий пользователя
Справедливо? Тогда вот уровень инфляции за последние 10 лет по годам с 2008 года: 13,28, 8,8, 8,78, 6,1, 6,58, 6,45, 11,36, 12,91, 5,38, 2,52, 4,27. Цена проезда в 2008 году составляла 10 руб. Считаем 10*(1+0.1328)*(1+0,088)*...(1+0.0427)=22,86руб. А не 27 руб.
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Горожанин
0
30 января 2019
09:42
Общественный транспорт не должен приносить прибыль. Изучите опыт зарубежных городов. Обязанность государства - обеспечить функционирующий общественный транспорт. А у нас это отдали на откуп частникам.
Ага
1
30 января 2019
10:03
Свистишь, как дышишь! Чтобы "не работать в минус", нужно эффективно работать. Это к управленцам АТП относится. А компенсировать свою бестолковость повышением цен - самое простое и убогое решение.
В ответ на комментарий пользователя
Сам понял что написал? Почему то все просят себе повышение зарплаты, а почему АТП не может этого просить? Почему они должны в минус работать, а водители и кондукторы сверхурочно? В Казани самый дешевый проезд вообще-то из всех городов-миллиоников.
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Горожанин
0
30 января 2019
10:05
Интересно, если бы водятлы с кондукторами и ченушами. вместе взятыми. вне работы. тоже катались на общественном траспорте, как бы они отнеслись к повышению проезда))?
Марат
0
30 января 2019
10:18
Общественный транспорт это не бизнес, а важнейшая часть городской инфраструктуры, поэтому он не должен отдаваться на откуп частникам. Достаточно посмотреть опыт других городов. Например, в Таллине (не ахти какой богатый город) проезд бесплатный для всех. Да что в Таллине, в российских городах, например в Ижевске, проезд 20 рублей, и общественный транспорт полностью стоит на балансе муниципалитета. Отсюда, всё нытьё перевозчиков об убытках просто исключается.
В ответ на комментарий пользователя
а как улучшать условия работы АТП, если не на что не хватает денег? Да и пусть рубль в год, чем сразу бы сделали 32 ру[***]!
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Горожанин
1
30 января 2019
10:25
Сегодня по цт РФ показали ролик что на уроках труда в Татарстана собирают табуреты при помощи китайских саморезов большое достижение в нашем веке/ПОЗОР/.В СССР на уроках труда в школах собирали табуреты без единого гвоздя из поленьев.Тут же переключил центральное телевидение Китая,там показывают ролик в самой отдаленной деревне пятикласникам дали задание осветить и утеплить здание школы используя альтернативные и самовозо[***] источники,не используя внешнюю энергетику.Школьники своими руками используя физические,и химических силы природы,солнце,ветер,вода,химические и физические явления осветили и обогнали здание школы в течении несколько месяцев.Вот такую информацией знакомят население Китая,а не занимаются славоблудием журналюг Кисилева,Брилева и им подобных. умственно отсталых.
Горожанин
1
30 января 2019
10:28
При таких руководителя страна опускается все ниже и ниже,уже станем на уровень папуасов.
Горожанин
0
30 января 2019
10:49
даже на рубль в год не будет
В ответ на комментарий пользователя
Интересно..... а руководство компаний планирует ежегодно индексировать зарплату работников? Хотя бы на 1000 р в год
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1
0
30 января 2019
11:24
Конечно, СМИ каждый месяц пишут о том, что средняя з/плата по РТ выросла и составила много рублей.
В ответ на комментарий пользователя
Интересно..... а руководство компаний планирует ежегодно индексировать зарплату работников? Хотя бы на 1000 р в год
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ага
0
30 января 2019
12:04
По поводу образовательного процесса. Весь смысл "работы" профильных министерств - "жонглирование" цифрами и численными же отчетами на итоговых коллегиях и заседаниях. Номенклатурные морды. "Притягивают за уши" показатели. Но, не качественные показатели. Тоже и с медобслуживанием. Отчитываются о ремонтах больниц, но обсуждают качество и доступность медецинского обслуживания. Люди заживо "гниют", ища своим детям приемных родителей!
В ответ на комментарий пользователя
Сегодня по цт РФ показали ролик что на уроках труда в Татарстана собирают табуреты при помощи китайских саморезов большое достижение в нашем веке/ПОЗОР/.В СССР на уроках труда в школах собирали табуреты без единого гвоздя из поленьев.Тут же переключил центральное телевидение Китая,там показывают ролик в самой отдаленной деревне пятикласникам дали задание осветить и утеплить здание школы используя альтернативные и самовозо[***] источники,не используя внешнюю энергетику.Школьники своими руками используя физические,и химических силы природы,солнце,ветер,вода,химические и физические явления осветили и обогнали здание школы в течении несколько месяцев.Вот такую информацией знакомят население Китая,а не занимаются славоблудием журналюг Кисилева,Брилева и им подобных. умственно отсталых.
Развернуть
Горожанин
1
30 января 2019
12:29
Всё Вы верно и правильно сказали! Жаль эти комментарии проказан не доносит по адресату до чинуш/держиморд!
(И ни одной пошлости! Не узнаю нашего Ага))).
В ответ на комментарий пользователя
По поводу образовательного процесса. Весь смысл "работы" профильных министерств - "жонглирование" цифрами и численными же отчетами на итоговых коллегиях и заседаниях. Номенклатурные морды. "Притягивают за уши" показатели. Но, не качественные показатели. Тоже и с медобслуживанием. Отчитываются о ремонтах больниц, но обсуждают качество и доступность медецинского обслуживания. Люди заживо "гниют", ища своим детям приемных родителей!
Развернуть
Горожанин
1
30 января 2019
14:09
- Вопрос какой — повышение тарифов? Решение принято, и оно уже не обсуждается. Поэтому в последующем индексация — с ростом тарифов ежегодно на 1 руб, - отметил чиновник.

почему не обсуждается??? глава исполкома города Мудис Сралинкин - выше здоровье при выходе в народ без охраны берусь гарантировать только до идентификации вашей личности
Горожанин
0
30 января 2019
20:41
в атп планируют повышать зарплату водителей и убрать разнарядку по плану
В ответ на комментарий пользователя
Интересно..... а руководство компаний планирует ежегодно индексировать зарплату работников? Хотя бы на 1000 р в год
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Горожанин
0
30 января 2019
20:42
Серьезно? Вы еще не жили среди папуасов))) Фигово что все дорожает, но транспортники уже 3 год не повышали стоимость проезда. А цены на обслуживание автопарка растут. Их понять можно. Почему -то когда вы требуете повышение зп, то это нормально. А другим нельзя?
В ответ на комментарий пользователя
При таких руководителя страна опускается все ниже и ниже,уже станем на уровень папуасов.
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Горожанин
1
30 января 2019
20:44
ой насмешили! Из-за ру[***] с вилами выйдете на улицу? Так и на вас найдется тот, кто захочет предъявить претензии за вашу работу. И нужно полагать не очень хорошую, как у большинства россиян
В ответ на комментарий пользователя
- Вопрос какой — повышение тарифов? Решение принято, и оно уже не обсуждается. Поэтому в последующем индексация — с ростом тарифов ежегодно на 1 руб, - отметил чиновник.

почему не обсуждается??? глава исполкома города Мудис Сралинкин - выше здоровье при выходе в народ без охраны берусь гарантировать только до идентификации вашей личности
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Хан
0
30 января 2019
20:45
Кто такой калинкин, чтобы такое заявлять. Помнится его предшественник в 2раза поднял цены на тепло в квартирах, а сам в думу свалил.
Горожанин
0
30 января 2019
20:48
Эффективно это как в данном случае? Научили бы тогда. Если за последние годы выросли цена на все абсолютно от бензина до каждой запчасти)) Меня повышение не радует, но надо же объективно смотреть. Почему так не орете когда в магазине решили поднять цену на товар или шмотку какую то? На сигареты??
В ответ на комментарий пользователя
Свистишь, как дышишь! Чтобы "не работать в минус", нужно эффективно работать. Это к управленцам АТП относится. А компенсировать свою бестолковость повышением цен - самое простое и убогое решение.
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Горожанин
0
30 января 2019
21:05
я думаю что это [***], которое несет понос, и вообще все на свете [***], только моча не [***]
В ответ на комментарий пользователя
Кто такой калинкин, чтобы такое заявлять. Помнится его предшественник в 2раза поднял цены на тепло в квартирах, а сам в думу свалил.
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Горожанин
0
30 января 2019
21:51
Проказани проще модератора вводить, чем звездочки ставить. Какую только брань тут не встретишь.
В ответ на комментарий пользователя
я думаю что это [***], которое несет понос, и вообще все на свете [***], только моча не [***]
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Горожанин
0
30 января 2019
21:53
Смотрел вчера Мир наизнанку на Пятницу, как раз про папуасов. Понимаю, что преувеличиваете, то как-то уж слишком.
В ответ на комментарий пользователя
При таких руководителя страна опускается все ниже и ниже,уже станем на уровень папуасов.
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