Коллегия Минздрава: вдвое больше жалоб, дефицит врачей и новая программа ремонта

Сегодня Министерство здравоохранения Татарстана провело итоговую коллегию. Основные итоги работы и планы Минздрава на этот год прозвучали в получасовом докладе министра Марата Садыкова, выступлении ректора КГМУ Алексея Созинова и других спикеров, а также заключительном слове Президента Рустама Минниханова. ProKazan публикует их в тезисах.

1. В РТ стало на 5% больше стариков, на 4% больше детей и на 2% меньше трудоспособного населения. Хотя смертность последних все же немного (на 1,3%) снизилась.

2. По продолжительности жизни Татарстан на 9 месте в России. Она составляет 74,3 года.

3. В республике самая низкая смертность в Приволжском федеральном округе.

4. Раком болен каждый 35-й татарстанец.

5. Республике был бы полезен детский онкодиспансер – идею нового учреждения министр предложил президенту.

6. Завершена двухлетняя программа модернизации поликлиник. Теперь нужна трехлетняя программа обновления стационаров, озвучил Марат Садыков. В своем итоговом слове Рустам Минниханов поддержал предложение.

7. Обновлять автопарк «скорых» – также задача на этот год: половина санитарных машин используются больше 5 лет и подлежат списанию.

8. Много сделано в части борьбы с коррупцией: высокотехнологичное оборудование закупается Татарстаном дешевле, чем другими регионами.

9. Каждый третий выданный больничный – электронный.

10. В Казани откроются еще два сосудистых центра.

11. Дефицит кадров остается. Решают проблему единовременными выплатами, грантами, но этого мало. Так, студентов из районов, которые, завершив целевое обучение, не возвращаются работать на малую родину, собираются обязать возвращать деньги за учебу.

12. 1960 жалоб от пациентов за год поступило в Фонд ОМС, больше всего – на организацию работы и отказы предоставить бесплатные услуги.

13. Жалоб в «Народный контроль» стало почти вдвое (на 46%) больше: 1621 обращение. И почти половина из них – по поводу сложности записи на прием через Интернет.

14. Еще одна задача на год – наладить государственно-частное партнерство в медицине, привлекать в дело инвесторов.

15. На базе Госпиталя ветеранов создадут региональный гериатрический (занимающийся болезнями старческого возраста – прим.) центр.