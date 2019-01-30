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Коллегия Минздрава: вдвое больше жалоб, дефицит врачей и новая программа ремонта

29.01.2019, 17:38 2542 22 Автор: prokazan.ru
Главные итоги работы и планы на 2019

Сегодня Министерство здравоохранения Татарстана провело итоговую коллегию. Основные итоги работы и планы Минздрава на этот год прозвучали в получасовом докладе министра Марата Садыкова, выступлении ректора КГМУ Алексея Созинова и других спикеров, а также заключительном слове Президента Рустама Минниханова. ProKazan публикует их в тезисах.

1. В РТ стало на 5% больше стариков, на 4% больше детей и на 2% меньше трудоспособного населения. Хотя смертность последних все же немного (на 1,3%) снизилась.

2. По продолжительности жизни Татарстан на 9 месте в России. Она составляет 74,3 года.

3. В республике самая низкая смертность в Приволжском федеральном округе.

4. Раком болен каждый 35-й татарстанец.

5. Республике был бы полезен детский онкодиспансер – идею нового учреждения министр предложил президенту.

6. Завершена двухлетняя программа модернизации поликлиник. Теперь нужна трехлетняя программа обновления стационаров, озвучил Марат Садыков. В своем итоговом слове Рустам Минниханов поддержал предложение.

7. Обновлять автопарк «скорых» – также задача на этот год: половина санитарных машин используются больше 5 лет и подлежат списанию.

8. Много сделано в части борьбы с коррупцией: высокотехнологичное оборудование закупается Татарстаном дешевле, чем другими регионами.

9. Каждый третий выданный больничный – электронный.

10. В Казани откроются еще два сосудистых центра.

11. Дефицит кадров остается. Решают проблему единовременными выплатами, грантами, но этого мало. Так, студентов из районов, которые, завершив целевое обучение, не возвращаются работать на малую родину, собираются обязать возвращать деньги за учебу.

12. 1960 жалоб от пациентов за год поступило в Фонд ОМС, больше всего – на организацию работы и отказы предоставить бесплатные услуги.

13. Жалоб в «Народный контроль» стало почти вдвое (на 46%) больше: 1621 обращение. И почти половина из них – по поводу сложности записи на прием через Интернет.

14. Еще одна задача на год – наладить государственно-частное партнерство в медицине, привлекать в дело инвесторов. 

15. На базе Госпиталя ветеранов создадут региональный гериатрический (занимающийся болезнями старческого возраста – прим.) центр. 

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комментарии

Горожанин
2
29 января 2019
17:49
Мед обслуживание в Казани много хуже,чем в СССР.Знания врачей тоже хуже. Пока только ухудшается. Больных раком больше всяких разумных пределов. Особенно плохо старым пенсионерам
Горожанин
2
29 января 2019
18:11
А как обстоят дела с медициной в ОАЭ?
горожанин
1
29 января 2019
19:14
это он ему в ушко шепнул и лизнул.
Ага
0
29 января 2019
19:21
И под столом шишку гладит.
В ответ на комментарий пользователя
это он ему в ушко шепнул и лизнул.
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Горожанин
0
29 января 2019
19:33
Ребят, здесь так много написано. Можно что-ли читать, кто автор?
Горожанин
1
29 января 2019
20:10
Как уж они надоели своим сравнением с другими регионами. Почему бы с Африкой не сравнить? Они дальше, никто проверять не станет из показатели, да и на уровня стереотипа достаточно, чтобы этого не делать.
Горожанин
0
29 января 2019
20:13
Кстати, сколько раз слышал, что из-за этой показухи за пределами республики начинают щемить самых простых работяг, типа они же там лучше живут, ну поделитесь.
Горожанин
0
29 января 2019
20:14
Хрустальный мост до луны был бы хорош
Горожанин
0
29 января 2019
20:40
Однозначно лучше ,вот и спрашивается зачем нам такие нащальники ,которые ничего здесь сделать не могут .
В ответ на комментарий пользователя
А как обстоят дела с медициной в ОАЭ?
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Горожанин
0
29 января 2019
21:15
Ребёнку диагноз года три поставить не могут - мне лет пять. Вот и вся медисиня местная
Горожанин
1
29 января 2019
22:24
Э у миня в Эмирах мидисина в высоком уровне, и массажискалар легкожопикие
Горожанин
0
29 января 2019
22:25
Медицина в КАЗАНИ безобразная !Заболел , сразу готовься самому худшему , легче пройти через испанские пытки !
Горожанин
3
29 января 2019
23:31
Взвооод, на 35 рассчитась! Я так и знал, Димас слабое звено, и Ага туда же с ими, слаб на задок. Комиссовать с проказанщины обоих, заднеприводных лиходеев, чтобы не сеяли тут панику, в рядах.
Горожанин
2
29 января 2019
23:45
Кто тут еще болен раком? Сейчас пойдет драить сapтир.
Ф1
0
30 января 2019
09:00
Гнать Метшина с Миннихановым поганой метлой!!!
Горожанин
0
30 января 2019
12:35
Неужто Герцог злоупотребил боярышнеку?! Ишь как раскомандывался).
В ответ на комментарий пользователя
Взвооод, на 35 рассчитась! Я так и знал, Димас слабое звено, и Ага туда же с ими, слаб на задок. Комиссовать с проказанщины обоих, заднеприводных лиходеев, чтобы не сеяли тут панику, в рядах.
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наиль
0
30 января 2019
14:19
когда будет госпиталь для военных пенсионеров - позор для ТАТАРСТАНА!
Анна
1
30 января 2019
15:53
Правильно, что собираются высчитывать с беглецов деньги за учебу. Надо бы еще и офигенный штраф за это бегство присобачить - чтоб не повадно было на народные деньги выучиваться, а потом сбегать. Учись тогда за свой счет, а это - воровство.
Горожанин
0
30 января 2019
16:17
Главные итоги?Больных раком все больше
наиль
0
30 января 2019
18:06
КОГДА НАКОНЕЦ БУДЕТ ГОСПИТАЛЬ ДЛЯ ВОЕННЫХ ПЕНСИОНЕРОВ!!!!!!
Горожанин
0
30 января 2019
21:45
Дьявол, вообще, всё использует и гаджеты и жрать любит красиво и исскуством не брезгует и в приходах , кстати, тоже служит, потом в тюрьму садится за различные преступления.

Ещё дьявол использует тех лиц, которые ему служат, а у них разные личины и дорогие и дешёвые.
Граждане, будьте бдительны.
Горожанин
0
30 января 2019
22:17
В 16-18 лет Арашуков работал в ООО «Ставропольрегионгаз».
В 18 лет стал депутатом Думы.
В 21 год назначен министром труда Карачаево-Черкессии.
В 30 лет стал самым молодым сенатором.
простите, но сын маминой подруги существует...

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