Стало известно, каким видом рака чаще всего болеют в Татарстане

Ежегодно в Татарстане выявляют более 16 000 случаев злокачественных новообразований, на первом месте - онкологические заболевания кожи. Об этом на коллегии Минздрава РТ сообщил глава ведомства Марат Садыков.

Раком болеет каждый 35-й житель Татарстана. На втором месте по распространенности рак толстой кишки, на третьем – рак молочной железы.

В частности, около 1500 случаев злокачественных новообразований выявлено на диспансеризации 2018 года. 20% из них – на ранней стадии.

- Эти пациенты даже не подозревали о своем заболевании до диспансеризации, - отметил министр.