Полиция задержала бывшего гендиректора «Заинского сахара»

Полиция совместно со Следственным комитетом задержала бывшего генерального директора компании "Заинский сахар" Шамиля Мингазова, который сейчас является владельцем торгово-транспортной компании "Регатавтоторг". Об этом сообщает "Бизнес Online".

По одной из версий, на Мингазова возбудили дело по статье "Присвоение или растрата в особо крупном размере", якобы он, занимая пост руководителя "Заинского сахара", незаконно присвоил 113 млн рублей.

Сам Шамиль Мингазов не признал свою вину, по его словам, сотрудников завода вынудили дать против него показания.

Отмечается, что Мингазов возглавлял завод с 2014 по 2017 год.