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1,2 километра льда: сегодня открывается каток на Кремлевской набережной

Cегодня, 18:47 48 1 Автор: prokazan.ru

Сегодня вечером на Кремлевской набережной открывается самый длинный каток в Европе. Его протяженность составляет 1,2 километра.

Как обычно, каток будут украшать гирлянды и новогодняя атрибутика. Оформлен он будет в стиле ретро, а люди будут кататься под песни из советских фильмов, а также хиты 1980-х годов. Гости в ретро-костюмах получат подарки от Кремлевской набережной.

В этом году на катке будет работать бесплатный тренер, который будет учить желающих кататься. Также введена система абонементов. На катке можно будет кататься как со своими коньками, так и взять на прокат.

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комментарии

Горожанин
0
01 декабря 2018
18:53
Здорово. Там всегда классный каток.

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