Подробности отравления детей крысиным ядом в Казани: гранулы нашла девочка

Прокуратура РТ рассказала подробности отравления детей крысиным ядом. Как сообщил пресс-секретарь ведомства Руслан Галиев, школа, в которой произошел инцидент, находится в частном секторе.

- Пострадавшие - девочка и двое мальчиков младшего и школьного возраста. Яд в гранулах нашла первая. Все попробовали. Все живы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщил представитель ведомства.

Напомним, что в Казани с признаками отравления крысиным ядом были госпитализированы трое детей. Как установило Управление Роспотребнадзора, дети отравились после того, как в их школе травили грызунов. Состояние детей оценивается как средней степени тяжести.