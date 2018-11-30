Сегодня в парках Казани дети встретят Всероссийского Деда Мороза

Сегодня главный Дед Мороз страны дает пресс-конференцию для журналистов в КЦ “Московский”. После этого он планирует прогуляться по парку Урицкого, а затем заглянуть в парк “Комсомолец”. В это время его можно будет встретить и загадать желание.

Встречу Деда Мороза с детьми третий год организовывает мэрия Казани совместно с телеканалом НТВ. Каждый год Дед Мороз посещает детские дома, больницы и малообеспеченные семьи.

Дети уже ждут волшебника и подготовили для него программу и вопросы. Так один ребенок в костюме Деда Мороза задал вопрос, что является самым важным в Дедушке Морозе?

Ответ - в видео.