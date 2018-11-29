В Казани вора в столовой нашли по торчащим ногам

В Казани вора в "Домашней столовой" нашли по торчащим ногам, об этом сообщили в охранной компании "Дельта".

В ночь на 29 ноября из столовой поступил сигнал тревоги, прибывшие на место охранники проверили при помощи ручного фонаря помещение, они заметили, что из ниши видны ноги неизвестного человека.

- По прибытию правоохранителей объект был открыт, а неизвестный мужчина тут же задержан. Как оказалось, злоумышленник обманным путем остался в столовой, спрятавшись в одной из комнат в дневное время, а после закрытия ответственные лица, не осмотрев всех помещений, поставили объект под охрану. Таким образом, мужчина и проник на объект, - сообщили в компании.

Мужчину доставили в полицию.