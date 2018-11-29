Под Казанью провели испытания «летающего трактора»

Под Казанью в Караишево представили дрон, который можно назвать "летающим трактором", презентация состоялась накануне. Об этом сообщает "Российская газета".

Дрон сможет поднимать в воздух 400 килограмм, при этом с грузом 50 килограмм он сможет пролететь до 350 километров. Максимальная длительность полета без дозаправки составляет восемь часов.

Основное назначение дрона - сельхозработы. Он сможет опылять поля в круглосуточном режиме, по данным разработчиков, это будет обходиться в несколько раз дешевле, чем использование самолетов и другой классической сельхозтехники.

Планируется, что в 2020 году будет произведено 100 таких "летающих тракторов".