Под Казанью провели испытания «летающего трактора»

Под Казанью в Караишево представили дрон, который можно назвать "летающим трактором", презентация состоялась накануне. Об этом сообщает "Российская газета".
Дрон сможет поднимать в воздух 400 килограмм, при этом с грузом 50 килограмм он сможет пролететь до 350 километров. Максимальная длительность полета без дозаправки составляет восемь часов.
Планируется, что в 2020 году будет произведено 100 таких "летающих тракторов".
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Поэтому вертолет на час полета тратит топлива в десять раз больше чем самолет с равным грузом,, и еще и стоит намного дороже из-за того что мотор приходится ттсавить вдесятеро мощнее чем у самолета.
Это все что нужно знать про эту странную затею.