В казанском Кремле прокомментировали отмену концерта группы IC3PEAK

Официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова сегодня на брифинге прокомментировала ситуацию со срывом концерта группы IC3PEAK в Казани, по ее словам, по ситуации с группой вопросами занимается Министерство молодежи РТ.

- Комментарии высказаны, мы по своей части их не даем. Мы наблюдаем, видели и в социальных сетях… Весьма противоречивые позиции звучат на этот счет. Еще раз повторюсь, это область, сфера деятельности профильного министерства, на то это министерство и создано, чтобы заниматься этим вопросом, - отметила Галимова.

При этом она подчеркнула, что о никакой цензуре речь не идет.

- Если правоохранительные органы приняли какие-то меры, думаю, что нужно задать вопрос правоохранительным органам. Почему они приняли какие-то конкретные действия в этом случае. Очевидно, у них какая-то своя аргументация, - сказала Галимова.

Ранее министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов прокомментировал ситуацию с группой IC3PEAK, по его словам, у него есть вопросы к творчеству группы. "Я на эту ситуацию смотрю иначе, нежели на проблему отмены выступления того или иного коллектива в Казани. Тем не менее да, к контенту, который содержится в творчестве IC3PEAK, у меня есть вопросы", - заявил министр, отметив, что творчество этой группы ему не близко.

Концерт группы IC3PEAK в Казани сорвался из-за анонимного звонка о заложенном взрывном устройстве в клубе "Нора", где выступали музыканты.

- 23 ноября в 19:30 неизвестный позвонил с номера из Санкт-Петербурга, заявив, что в клубе заложена бомба, скоро произойдет взрыв. Он представился доброжелателем, - сообщили ProKazan.ru.

В результате концерт остановили и всех эвакуировали из здания. Никакой бомбы в здании не нашли.