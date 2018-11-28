Под Казанью девочка попыталась покончить с собой в школе

Под Казанью в селе Пестрецы в здании школы попыталась покончить с собой 11-летняя школьница, информацию подтвердил источник портала.

Предварительно, во вторник, 27 ноября, примерно в 10 часов в школу вызвали врачей и полицию, около здания была найдена пострадавшая девочка с травмами, характерными для падения с высоты.

- Школьницу госпитализировали, 28 ноября было возбуждено дело по статье "Доведение до самоубийства", - сообщили ProKazan.ru.

Сейчас девочка находится в казанской больнице. Ведется расследование.