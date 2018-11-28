Нападающий "Ак Барса" Данис Зарипов предложил болельщикам постричь его налысо, если на домашнем матче с "Северсталью" 3 декабря будет аншлаг, об этом говорится в Instagram казанской команды.

- Когда мне озвучили проект, я, не стесняясь, поддержал его. Всё во благо результата команды и для того, чтобы болельщики приходили к нам, заполняли дворец, - заявил хоккеист.

По его словам, последний раз он налысо стригся в школе, "тут есть за что побороться".

Ранее Данис Зарипов установил рекорд по числу матчей, проведенных в чемпионатах России. Прежним рекордсменом чемпионатов страны был Алексей Калюжный - 1163 матча, достижение которого Зарипов повторил в понедельник в игре с нижнекамским "Нефтехимиком" (3:1).