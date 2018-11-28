Участников дрифта с чаепитием около Дома правительства оштрафовали на 10 тыс руб

В Казани задержали участников дрифта с чаепитием перед Домом правительства Татарстана, запись которого появилась в соцсетях, их оштрафовали на 10 тысяч рублей. Об этом сообщили в ГИБДД.

Напомним, несколько дней назад в Сети появилось видео, как некий парень на площади Свободы сидит за столом, при этом он что-то пьет, вокруг него "дрифтует" автомобиль.

- Изучив видеозапись, сотрудники Госавтоинспекции установили собственника транспортного средства и мужчину, который сидел за столом. Ими оказались 20-летний и 22-летний жители города Казани. Молодые люди пояснили, что производили видеосъемку для своего клипа. В ходе беседы они раскаялись в содеянном и принесли свои извинения, - заявили инспекторы.

За нарушение правил ПДД их оштрафовали, также суд приговорил их к штрафу в 10 тысяч рублей за нарушение общественного порядка.