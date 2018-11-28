Метшин возглавил рейтинг мэров, обойдя Собянина и еще 86 коллег

Очередное исследование, посвященное оценке деятельности мэров столиц регионов и крупных финансово-промышленных центров России, подготовил Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с Финансовым университетом при Правительстве РФ. В рейтинге за октябрь ноябрь этого года лидером стал Ильсур Метшин. Он обошел 87 коллег из других городов.

Первая десятка:

1. Ильсур Метшин, мэр Казани

2. Сергей Собянин, мэр Москвы

3. Руслан Кухарук, мэр Тюмени

4. Максим Ряшин, мэр Ханты-Мансийска

5. Александр Беглов, исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга

6. Иван Кононенко, мэр Салехарда

7. Ульфат Мустафин, мэр Уфы

8. Константин Полежаев, мэр Белгорода

9. Дмитрий Разумовский, мэр Калуги

10. Ибрагим Закриев, мэр Грозного

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев оказался на 11 строчке. Год назад он занимал 15 позицию.

За какие заслуги?

В качестве международного признания заслуг Ильсура Метшина учли его переизбрание вице-председателем одного из комитетов Совета Европы. Также повлияло то, что Казань оказалась среди лидеров рейтинга качества жизни населения городов России. За октябрь-ноябрь важным для Казани стало проведение международного конкурса на создание современного экорайона. Также отмечаются масштабные работы по капремонту и оборудованию медицинских учреждений города и борьба с несанкционированными свалками.



Результаты национального рейтинга получены на основании заочного анкетирования, а также заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества.