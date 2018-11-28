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Метшин возглавил рейтинг мэров, обойдя Собянина и еще 86 коллег

Cегодня, 07:00 593 28 Автор: prokazan.ru
За что казанский градоначальник получил первое место

Очередное исследование, посвященное оценке деятельности мэров столиц регионов и крупных финансово-промышленных центров России, подготовил Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с Финансовым университетом при Правительстве РФ. В рейтинге за октябрь ноябрь этого года лидером стал Ильсур Метшин. Он обошел 87 коллег из других городов.

Первая десятка:

1. Ильсур Метшин, мэр Казани
2. Сергей Собянин, мэр Москвы
3. Руслан Кухарук, мэр Тюмени
4. Максим Ряшин, мэр Ханты-Мансийска
5. Александр Беглов, исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга
6. Иван Кононенко, мэр Салехарда
7. Ульфат Мустафин, мэр Уфы
8. Константин Полежаев, мэр Белгорода
9. Дмитрий Разумовский, мэр Калуги
10. Ибрагим Закриев, мэр Грозного

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев оказался на 11 строчке. Год назад он занимал 15 позицию.

За какие заслуги?

В качестве международного признания заслуг Ильсура Метшина учли его переизбрание вице-председателем одного из комитетов Совета Европы. Также повлияло то, что Казань оказалась среди лидеров рейтинга качества жизни населения городов России. За октябрь-ноябрь важным для Казани стало проведение международного конкурса на создание современного экорайона. Также отмечаются масштабные работы по капремонту и оборудованию медицинских учреждений города и борьба с несанкционированными свалками.

Результаты национального рейтинга получены на основании заочного анкетирования, а также заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества.

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комментарии

Кент
2
29 ноября 2018
07:28
За платные парковки, за захват территории в пользу удаЩЩливых(сносов новых построек как самовольных), за повышенный уровень налогообложения в Казани (многие ИП перерегистрируют свои компании в соседних регионах), за повышенный уровень тарифов ЖКХ.
Люди.....очнитесь ))
Димон
25
29 ноября 2018
07:43
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин
3
29 ноября 2018
07:48
Дороги во дворах разбиты. Парковка платная почти везде. Трамваи еле живые ездят. Лучший мэр что уж скажешь.
Горожанин
1
29 ноября 2018
07:51
Лучший коммент!!!
В ответ на комментарий пользователя
За платные парковки, за захват территории в пользу удаЩЩливых(сносов новых построек как самовольных), за повышенный уровень налогообложения в Казани (многие ИП перерегистрируют свои компании в соседних регионах), за повышенный уровень тарифов ЖКХ.
Люди.....очнитесь ))
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Горожанин
1
29 ноября 2018
07:52
Сколько Ильсурка заплатил, чтобы победить в этом голосовании?
В ответ на комментарий пользователя
За платные парковки, за захват территории в пользу удаЩЩливых(сносов новых построек как самовольных), за повышенный уровень налогообложения в Казани (многие ИП перерегистрируют свои компании в соседних регионах), за повышенный уровень тарифов ЖКХ.
Люди.....очнитесь ))
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герцог
1
29 ноября 2018
07:57
Очень плохое положение у трудящихся и интеллигенции в Казани.Люди обижены и обмануты-многие жалуются.Высоки тарифы-а главное нет работы для всех.А если и работают все переклнфликтованы.Везде конфликты и ненависть друг к другу.Люди хотят есть.А чтобы поесть где-то уйдёт зарабоьок за полдня.Многие не любят готовить из-за зрения.Человек к пенсии приближается,а его оскор[***].Люди мешают друг другу и недолюбливают друг другу,они неприятны для других людей своим лицемерным поведением.Многие руководители школ и других заведений занимаются экспериментами над коллнктивами психоологисеского плана и по конфликтологии.Для самопоказа ума и тому чему иэ научили на курсаэ повышения квалифткации.Руководители смотрят на всех как на дураков.Потому что думают что если их назнпчили руководителчми,то ведь назначили самых умных.Просто им пришла лотерейка.Все недовольны.Всех сокращают.Все озлоблены.
герцог
3
29 ноября 2018
08:01
Положение тчжёлое.Все жалуются что все немчастливы.Начинает развтватьмч падишахтность и восточная властность.
герцог
2
29 ноября 2018
08:07
Много хотят обратно в коммунизм. Люди встают утром,а поесть нечего " и после этого(ну аы понимаете)" и надо идти в таком состоянии на работу,а там кто-то обязаьельно скажет.Но тот кто скажет мог бы и не сказать,но скажет,чтобы получить удовольствие.Мол я не такой как ты.
Горожанин
2
29 ноября 2018
08:15
Проверяльщики кто?
Стас
3
29 ноября 2018
08:35
Слов нет!!!!!
Микки хиРург
1
29 ноября 2018
08:41
А кто рейтинг проводил,это чистой воды обман.
герцог
4
29 ноября 2018
08:41
Вы поймите.Рейтинг это не специальные знания,в области химии,физики или полуконсирвативности при делении ДНК или некоторых секоетных аспектов внутренней психологии человека доступные очень узкому кругу лиц.Рнйтинг-есть временная короткая волна,сломай руководитель себе ногу-то рейтинг может упасть и подняться.
Горожанин
1
29 ноября 2018
09:19
Сам Метшин.
В ответ на комментарий пользователя
Проверяльщики кто?
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Горожанин
1
29 ноября 2018
09:20
Надо было подготовиться.
В ответ на комментарий пользователя
Слов нет!!!!!
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Горожанин
0
29 ноября 2018
09:25
Фото супер. Вспомнил школу. Так первоклассники просятся на уроке в туалет. Видать его тоже приспичило и у горшка отпрашивается
Джон доу
0
29 ноября 2018
09:27
Москвичи Собянина выбирали казанцы Метшина вроде нет
Горожанин
1
29 ноября 2018
09:32
Метшин поговаривают нарик
Горожанин
1
29 ноября 2018
09:35
Уф смеху то )))) хорошие смешные новости ! Как камеди с утра )))
Горожанин
5
29 ноября 2018
09:41
Герцог, ты зaeбaл пургу гнать, какой наx обратно в коммунизм? Никто там никогда не был, старая ты калоша
В ответ на комментарий пользователя
Много хотят обратно в коммунизм. Люди встают утром,а поесть нечего " и после этого(ну аы понимаете)" и надо идти в таком состоянии на работу,а там кто-то обязаьельно скажет.Но тот кто скажет мог бы и не сказать,но скажет,чтобы получить удовольствие.Мол я не такой как ты.
Развернуть
герцог
1
29 ноября 2018
09:58
участники форума соблюдайте деликатессность
Горожанин
2
29 ноября 2018
10:01
Вернись в палату, психиатр обыскался
В ответ на комментарий пользователя
участники форума соблюдайте деликатессность
Развернуть
Нечто
0
29 ноября 2018
10:46
Мэра масквы ну никак он не мог обойти, ну не поверю я! У них самый лучший
Горожанин
2
29 ноября 2018
11:15
Дурь это а не рейтинги , а мэр ворюга
Горожанин
0
29 ноября 2018
11:50
Точна! Это рейтинг=кто больше денег бюджетных слямзил и освоил. Ну и не забыл поделиться. И снова Татарстан на первых местах! Без булдырабыз! Алга!
В ответ на комментарий пользователя
Дурь это а не рейтинги , а мэр ворюга
Развернуть
Горожанин
1
29 ноября 2018
12:04
?????????????
Горожани
1
29 ноября 2018
12:33
У Скобянина выборы были, как у путьки, без альтернативы. Реальных конкурентов просто не допустили до выборов.
Горожанин
4
29 ноября 2018
12:43
За платные парковки не надо брызгать поносом - дело нужное. Вообще - БЕСПЛАТНЫХ парковок быть не должно. За все надо платить. У меня гараж - я его строил, плачу за него.
В ответ на комментарий пользователя
За платные парковки, за захват территории в пользу удаЩЩливых(сносов новых построек как самовольных), за повышенный уровень налогообложения в Казани (многие ИП перерегистрируют свои компании в соседних регионах), за повышенный уровень тарифов ЖКХ.
Люди.....очнитесь ))
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Горожанин
0
29 ноября 2018
12:53
Я думал это по версии Standard & Poor’s, а это опять местная дypилка по брежневски, у него медалей больше было, кстати, еще есть к чему стремиться.
Горожанин
0
29 ноября 2018
13:01
Если они так говорят, значит все наоборот, те не нуждаются в рекламе, а этому она необходима остро.

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