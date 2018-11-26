В Татарстане попытались из револьвера убить гендиректора хлебозавода

В Альметьевском районе Татарстана 58-летний бизнесмен попытался застрелить из револьвера 38-летнего генерального директора одного из местных хлебозаводов, информацию подтвердил источник портала.

Предварительно, около 18 часов 23 ноября оба бизнесмена встретились у поселка Урсаево.

- Между ними началась ссора, в результате 58-летний мужчина выстрелил из револьвера "Наган", изготовленного в середине прошлого века, в своего оппонента. Впрочем, в мужчину он не попал, тот не пострадал, - сообщили ProKazan.ru.

Нападавшего задержали, на него возбудили дело по статье "Покушение на убийство".

Выясняются причины конфликта двух бизнесменов.