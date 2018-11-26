В Казани девушка потеряла 600 тысяч, познакомившись с зеком через сайт знакомств

В Казани 30-летняя девушка потерял 600 тысяч рублей, она переслала их некому зеку, с которым познакомилась через сайт знакомств Badoo. Информацию подтвердил источник портала.

Предварительно, девушка познакомилась с мужчиной за некоторое время до этого.

- 6 ноября подозреваемый под предлогом помощи в освобождении из колонии получил от пострадавшей 600 тысяч рублей, которые она перечислила при помощи банковских карт. Спустя несколько дней она поняла, что ее обманули и подала заявление в полицию, - сообщили ProKazan.ru.

По данному факту возбуждено дело по статье "Мошенничество".

Идет розыск подозреваемого.