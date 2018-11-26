Казанец сообщил о вербовке в ИГИЛ через менеджеров компьютерного клуба

В Казани накануне вечером в правоохранительные органы позвонил 43-летний мужчина, заявив, что в компьютерном клубе на улице Дзержинского менеджеры проводят вербовку в запрещенный в России ИГИЛ, информацию подтвердил источник портала.

Пьяный мужчина позвонил по службе 112 примерно около 20 часов, он уточнил, что в клуб "Good Game" ходит его сын, при этом у каждого посетителя есть персональный менеджер, который, вероятно, проводит вербовку в ИГ.

- По данному факту была проведена проверка, информация не подтвердилась, - сообщили Prokazan.ru.