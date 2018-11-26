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архив ProKazan.ru

На Советской площади заковали в наручники активиста, снимавшего инспектора

Cегодня, 10:56 872 11 Автор: prokazan.ru

В Казани на Советской площади оштрафовали на 500 рублей активиста общественного движения "Гражданский контроль" Руслана Абрарова, который снимал на видео, как сотрудник ГИБДД выписывают штраф водителю автобуса. Об этом сообщает Idel.Реалии.

Как стало известно в суде, 15 октября у остановки "Кафе Полет", где останавливаются междугородние автобусы, один из сотрудников ГИБДД выписывал штраф водителю автобуса. Абраров со стороны проезжей части подошел к автомобилю и, снимая все на видео, начал уточнять причины наказания водителя. Он также сообщил, что собирает данные "о предвзятом отношении к компании пассажирских перевозок".

Инспектор попросил активиста уйти с проезжей части, иначе он пообещал его оштрафовать, но активист продолжил просить открыть окно автомобиля ГИБДД.

- Вы меня не понимаете? Со мной рядом сидит водитель, составляется административный протокол. Вы не выполняете мое требование, — заявил инспектор.

В итоге на казанца надели наручники, его задержали, после чего оштрафовали на 500 рублей за нарушение пешеходом правил дорожного движения. После этого его доставили в полицию, а затем суд оштрафовал его на 500 рублей за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции - он "препятствовал составлению сотрудником ГИБДД материалов дела об административном правонарушении".

Казанец обратился в Верховный суд РТ, попросив отменить один из штрафов, так как его сначала оштрафовали за нахождение на проезжей части, а после оштрафовали за невыполнение требования полицейского покинуть проезжую часть.

- Таким образом, я дважды привлечен к административной ответственности за одно и тоже самое правонарушение, - отметил активист.

Верховный суд встал на сторону правоохранительных органов. Активист намерен обратиться в Европейский суд по правам человека.

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комментарии

Горожанин
7
28 ноября 2018
11:20
как много дураков активистов
Горожанин
8
28 ноября 2018
11:41
Дебилу заняться нечем. Судиться изза 500р верх идиотизма.
Горожанин
4
28 ноября 2018
11:50
Активист идиот. На проезжей части могут находиться только транспортные средства, для пешеходов - тротуар и переходы.
А инспектор все правильно сделал, водятлы междугородних маршруток на Космонавтов вечно две полосы перекрывают и на тротуар лезут, поделом им.
Микки хиРург
3
28 ноября 2018
11:52
Этот активист видно безработный,столько времени потратил зря.
Горожанин
4
28 ноября 2018
12:03
А походу его наняла эта шарага междугородних перевозок, чтобы он отбивал водителей от инспекторов.
В ответ на комментарий пользователя
Этот активист видно безработный,столько времени потратил зря.
Развернуть
Горожанин
3
28 ноября 2018
12:51
Надо было бы гораздо дубинкой , по том ногами по почкам по почкам
герцог
4
28 ноября 2018
12:51
Дали бы палкой по заднице и отпустили
Горожанин
3
28 ноября 2018
13:07
Все неправильно!
Горожанин
2
28 ноября 2018
13:07
чмо активное прославилось) теперь все знают, что есть такое чмо в казани)
Горожанин
1
28 ноября 2018
13:46
Одевать на человека наручники за такое нарушение очень жёстко.
Горожанин
0
28 ноября 2018
14:04
Против лома , нет приёма !

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